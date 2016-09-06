CHP raporu: Solcu ve Atatürkçüler FETÖ'cü diye açığa alındı

CHP Emek Büroları Koordinatörü Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamuda işten atılmalara yönelik hazırladığı raporda "Solcu ve Atatürkçüler FETÖ'cü diye açığa alındı" denildi.

Ağbaba "OHAL'i kullanarak emekçilere yapılan saldırıların karşısındayız" da dedi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP'nin hazırladığı rapordan satır başları şöyle:

Başka tarikatlar yerleştiriliyor

FETÖ’nün yerine başka tarikatlar yerleştiriliyor, yeni paralel yapılar inşa ediliyor. FETÖ devlete sızmadı, AKP eliyle yerleştirildi. Dolayısıyla AKP, kimin FETÖ’cü olup olmadığını herkesten daha iyi biliyor. FETÖ kapsamında darbeye bulaştığı iddia edilen kamu çalışanlarının açığa alınma ve işten çıkarılma süreci, bir cadı avına dönüştürülmeye başlandı. 40 bini aşkın kamu çalışanının işine son verildi.

Örneklere göre durum vahim

CHP olarak FETÖ üyelerinin, darbecilerin, devleti işlevsiz kılmaya çalışan herkesin ilk günden beri devletten temizlenmesinden yanayız.

Ancak bu süreçte birçok masum yurttaşımız, bu örgütle alakası olmayan solcular, sosyal demokratlar, devrimciler, Atatürkçüler ve farklı inanç gruplarından vatandaşlarımızın, fırsat bu fırsat denilerek açığa alındığını ya da işsiz bırakıldığını görüyoruz. Elimizdeki örnekler bize durumun vahametini gösteriyor.

Atatürkçüler FETÖ diye açığa alınıyor

Devlet Personel Başkanlığı’nda çalışan bir kamu çalışanına 8 yıl boyunca “Sen solcusun” denilerek vekâlet dahi verilmiyor, aynı kişi 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cü diye açığa alınıyor.

Sinop’ta Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi, Nükleer Karşıtı Platform üyesi bir kişi FETÖ’den açığa alınıyor. Çanakkale’de Eğitimİş üyesi ve aynı zamanda Birleşik Haziran Hareketi’nden bir yurttaş hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları gerekçesi ile açığa alınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde TKP’li bir çalışan, “Gezi Direnişi’ne katıldı” denilerek FETÖ kılıfına sokularak açığa alınıyor. Isparta’da dağda keçi güden CHP’li ve aynı zamanda KESK’li bir vatandaş FETÖ’den açığa alınıyor.

Kayyımlar silahla tehdit ediyor

Kayyım atanan şirketlerde emekçiler mağdur ediliyor. Atanan kayyımların bellerinde silahla çalışanları tehdit ettiği bize gelen duyumlar arasında. Yani OHAL süreci açıkça “AKP’yi desteklemezsen FETÖ’cüsün” sürecine dönüştü.

AKP üniversite sistemini çökertti

AKP kendi eliyle kurduğu FETÖ üniversitelerini kapatırken kendi eliyle akademiye yerleştirdiği örgüt üyelerini tasfiye ederken bu örgütle hiçbir ilişkisi olmayan bilim emekçilerini de aynı torbaya koymaktadır. Üniversitedeki demokrat ve devrimci kadroları tasfiye etmek için FETÖ yaftasını kullanan AKP, üniversite sistemini çökertti.

KHK’ler fırsata çevrildi

AKP, 16 yıldır yaptığı gibi yine devleti öfke, kin ve intikamla yönetmeye devam ediyor. Kendi eliyle devlete yerleştirdiği FETÖ’cüleri bilmesine rağmen, kurunun yanında yaşı da yakıyor ve KHK’leri iktidarını ve baskıyı pekiştirmek için fırsata çeviriyor. AKP karanlığı KHK’lerle sürüyor. İnsanları, yıllarca kamu adına hizmet vermiş emekçileri bir gecede işsiz bırakıyor.

Fırsatçılığa karşıyız

Konuyla ilgili açıklama yapan Ağbaba, “Dün FETÖ ile sarmaş dolaş olup devleti FETÖ’cülere parsel parsel dağıtanlar bugün emekçilere saldırıyor. CHP olarak darbelerin ne kadar karşısındaysak, darbe girişimini fırsat bilip OHAL’i kullanarak emekçilerimize yapılmakta olan saldırıların da karşısındayız” dedi