CHP raporu: AKP, kendisinden önceki 80 yılda biriken borcun 7 katı borç biriktirdi

CHP'nin hazırladığı rapora göre, AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 243.1 milyar dolar olan Hazine’nin iç ve dış borçları neredeyse 2 trilyon liraya yakın arttı. AKP kendisinden önceki 80 yıldaki borcun yedi katı kadar borç biriktirdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, Hazine’nin temmuz sonu itibarıyla toplam borcunun 2 trilyon 32.3 milyar lira olarak açıklandığı anımsatıldı. Bu tutarın 1 trilyon 152 milyar lirasının iç borç, 880 milyar liralık kısmının ise dış borçlardan kaynaklandığına işaret edilen raporda, dış borcun dolar cinsinden ise 104.4 milyar dolar düzeyinde bulunduğu belirtildi.

Hazine’nin dış borçlarının tamamı, iç borçlarının da yüzde 27’sinin döviz cinsinden alınmış borçlardan kaynaklandığına dikkat çekilen raporda, “Dolayısıyla Hazine faiz riskinin yanı sıra yüksek de bir kur riski üstlenmiş bulunuyor. Hazine’nin iç ve dış borçları 2002 yılında 243.1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. AKP döneminde ise borçlarda toplam 1 trilyon 789.2 milyar liralık artış yaşandı. Borç stoku bu dönemde sekiz katına çıktı. c” denildi.

Raporda, Ocak 2003 - Temmuz 2021 döneminde iç borçların 1 trilyon 2 milyar lira, dış borçların ise 787 milyar lira arttığı, dış borçlardaki dolar cinsinden artışın 47.6 milyar dolar olduğu vurgulandı. Hazine’nin borç stokunun yüzde 88’inin AKP döneminde biriktiğine işaret edilen raporda, “Hazine’nin iç ve dış borçları bu yıl ocak-temmuz döneminde toplam 219.4 milyar liralık artış kaydetti. Bütçe finansmanı istatistiklerine bakıldığında Hazine 2021 yılında içeriden ve dışarıdan net olarak 86 milyar liralık borçlanmaya gitti. 133 milyar liralık kısmı ise kur artışından kaynaklandı” değerlendirmesi yapıldı.