CHP "Randevu talep edeceğiz" demişti; Karamollaoğlu, görüşme için tarih verdi

CHP'nin "Randevu talep edeceğiz" dediği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu ile önümüzdeki hafta başında görüşebileceğini söyledi. Karamollaoğlu, ittifakla ilgili kanaatlerini daha önce açıkladıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, dün "Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi'nden randevu talep edeceğiz" demişti.

"İttifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk"

Salıcı'nın bu açıklamasının ardından SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, bugün Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a yaptığı ziyaret sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinde bulunduğunu belirterek "Önümüzdeki hafta başında görüşebiliriz. Biz ittifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk. Mahalli seçimlerde ittifakların söz konusu olmadığını ancak seçim bölgeleri bazında birtakım dirsek temaslarının olabileceğini söylemiştik" dedi.