'CHP provokatörü Gökçek'in adamı'

Toplantıyı karıştıran soru

SHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yula, dün CHP Genel Merkezi’nde Murat Karayalçın’ın adaylığına ilişkin toplantı sonrasında yaşanan “korsan soru” eyleminden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’i sorumlu tuttu. Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in başkanlığını yaptığı Türkiye Gençlik Federasyonu’nda alınan bir karar doğrultusunda toplantıların provake edileceği yönünde bilgiler bulunduğunu söyleyen Yula, Ankara Emniyeti ve İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı.CHP Genel Merkezi’nde CHP lideri Baykal ile CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın’ın basın toplantısının ardından meydana gelen “korsan” eyleme ilişkin tartışmalar sürüyor.Olayın hemen ardından konuyu araştıran SHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yula dikkati çekici iddialarda bulundu.Yula, yaptığı açıklamada, söz konusu eylemden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i sorumlu tuttu. SHP’li Yula özetle şunları söyledi:“Sayın Deniz Baykal’ın da açıkladığı biçimiyle bu şahıs ne CHP’li ne de gazeteci. Bu şahıs tamamen provokatör. Dünkü toplantıyı sabote etmeye gelmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından ya da Gökçek’e yakın çevrelerce yönlendirilen bir kişi olduğuna dair iddialar var. Başka önemli bir iddia daha var. Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in başkanı olduğu Türkiye Gençlik Federasyonu var.Bize gelen bilgilere göre, burada yaklaşık iki hafta ince bir toplantı yapılıyor. Toplantıda, sayın Karayalçın’ın toplantılarının sabote edilmesi kararı alınıyor. Zaten dünkü olayın baş aktörlerinden olan Ayhan Kıldaş isimli şahısın belediye programlarında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Aynı zamanda bu kişinin bu tür programlarda soyadını Dilan olarak kullandığı bilgisi var.”Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü ve İçişleri Bakanlığı’nı konuya karşı duyarlı olmaya çağıran Yula, Gökçek’in iddiaları reddetmesini ise anlamlı bulmadığını söyledi. Yula, “Paniğe gerek yok. Biz de seçimleri kaybettik, kazandık. Medeni dünyanın uygar ilkeleri çerçevesinde çağdaşlığın ölçülerini bilerek hareket etmesi gerekir. Sayın Gökçek yenileceğinin sinyalini Ankaralılardan aldığı için paniklemiş durumda. Tanımıyorsa bizim diyeceğimiz bir şey yok. Ama o tanımıyorsa çocukları tanıyor, bağlantıları tanıyor. Tanımıyorum demekle mesele çözülmüyor” diye konuştu.