CHP, polis panzerinin ezdiği çocuklar için Silopi'ye heyet gönderecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Silopi'de polis panzerinin bir eve girmesiyle 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin hayatlarını kaybetmesi üzerine bir açıklamada bulundu. Çocukların ailesiyle görüştüğünü ve baş sağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Ağbaba, CHP olarak olayı yakından takip ettiklerini ve hafta başında milletvekillerinden oluşan bir heyet ile Silopi'ye gideceklerini ifade etti.



Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“Silopi'de 4 Mayıs akşamı bir polis panzerinin bir eve girmesiyle iki kardeş, 7 yaşındaki Muhammet Yıldırım ve 6 yaşındaki Furkan Yıldırım yaşamını yitirdi. Cinayetin yaşandığı süreçten bugüne kadar 1 hafta geçmesine rağmen, olaya karışan iki polisten sadece birisinin tutuklandığı, diğerinin ise işlemlerinin sürdüğü bilinmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, devletin resmi görevlileri tarafından öldürülen başta çocuklar olmak üzere tüm yurttaşların ölümlerini yakından incelemekteyiz ve suçluların açığa çıkarılarak gerekli cezayı almalarını sağlamak için çaba harcamaktayız.

2004 yılında evinin önünde öldürülen Uğur Kaymaz'dan, 2014 yılında ekmek almaya çıkarken polisin gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan'a, Uludere'de savaş uçakları tarafından öldürülen çocuklarımıza, Adana'da yine polisin gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Mazlum Akay'a kadar tüm bu ölümlerin sorumlularının yargı önüne çıkarılmasını sağlamak, yargı önünde etkin biçimde cezalandırılmalarını temin etmek, parti olarak sosyal demokrat kimliğimizden kaynaklanan görevimizdir.

Ancak, bildiğimiz bir gerçek vardır ki, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ve onun güdümündeki yargı, başta çocuk cinayetleri olmak üzere devletin resmi görevlileri tarafından gerçekleştirilen bu ölümlerde sessiz kalmayı tercih etmiş, sorumluları ya tamamen cezasız bırakmış ya da ödül gibi cezalarla yargı süreçlerini tamamlamıştır. 16 Nisan halk oylamasında vatandaşlarımızın oylarının gasp edilmesiyle meri olarak yürürlüğe giren ancak asla meşru olmayan yeni anayasa değişikliğiyle mahkemeler ve yargı sistemi; Adalet ve Kalkınma Partisi güdümüne tamamiyle geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Muhammet ve Furkan kardeşlerin ölümlerinden sorumlu kişilerin soruşturulması, yargılanması ve mahkeme önüne çıkarılması süreçlerini yakından takip edeceğiz.

Olayı duyduğumuz ilk andan itibaren il ve ilçe yöneticilerimiz ile süreci takip ediyoruz. Yaşamını yitiren Yıldırım kardeşlerin acılı babası Mesut Yıldırım ile hafta başında yaptığım telefon görüşmesinde, başsağlığı dileklerimi ilettikten sonra parti olarak süreci takip edeceğimizi, alışılagelmiş bir biçimde sorumluların cezasız kalmasına izin vermeyeceğimizin altını çizdim.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerimizden oluşan bir heyeti hafta başında Silopi'ye göndereceğiz.”