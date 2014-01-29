CHP polis kamerasında logo olmasını istedi, polis ‘hedef gösteriliriz’ dedi

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda 'Demokratikleşme' kanun tasarı görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, toplumsal olaylarda çekim yapan polis kamerasını gündeme taşıdı. Özgündüz, "Çekim yapan polis kamerasında bir logo olsun. Polisin çekim yaptığı anlaşılsın" dedi. Özgündüz'ün önerisine önce MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, logonun görünmesinin toplum üzerinde olumsuz etki yaratacağı ve hedef gösterilecekleri gerekçesiyle karşı çıktı. Korkmaz'ın bu görüşüne komisyonda hazır bulunan Emniyet yetkilileri de, 'hedef gösteriliriz' diyerek destek verdi. Bunun üzerine polis kamerasında 'logo' önerisinden vazgeçildi. Buna karşın, görüntülere 'logo' konulması ortak bir görüş oldu.

‘Güzergâhı kimler belirleyecek?’

Hükümetin "Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Öngören" düzenlemenin alt komisyon görüşmeleri tamamlandı. Tasarının, "Toplantı Gösteri Yürüyüşleri" Kanununun 'güzergâhı' belirlemeyle ilgilli maddesinde değişiklik yapıldı. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin de içinde olduğu bir kurul oluşturuluyor. Bu kurula, 'belediye başkanları' ibaresi konuldu.