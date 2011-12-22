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Politika

CHP PM'de tüzük kurultayı toplanması talebi reddedildi ANKARA (A.A)

22 Aralık 2011 17:53

-CHP PM'de tüzük kurultayı toplanması talebi reddedildi ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Mersin Milletvekili İsa Gök, devam eden PM toplantısında tüzüğün değiştirilmesi için kurultay toplanması yönünde verdikleri teklifin reddedildiğini belirterek, bundan sonraki görevin CHP örgütlerinde olduğunu söyledi. Gök, basına kapalı PM toplantısı sürerken Genel Merkezde gazetecilerin bulunduğu kata gelerek basın mensuplarına açıklama yaptı.  İsa Gök, toplantı sırasında gündemin ikinci maddesine ilave edilmek üzere 15 PM üyesinin imzasıyla ''olağanüstü tüzük kurultayı taleplerini'' sunduklarını aktardı. Talebin gündeme alınarak gizli oylama yapıldığını, oylama sonucunda ise 18 kabul, 53 red, 4 çekimser oyla reddedildiğini bildirdi.  Bir partili ve PM üyesi olarak örgütlerin talebini bazı üyelerle birlikte PM'de gündeme getirdiklerini ancak kabul edilmediğini söyleyen Gök, şunları kaydetti: ''Bizim istediğimiz genel başkanımızın kurultayda, sonraki kurultayda ve basın toplantılarında söz verdiği, hepimizin söz verdiği demokratik tüzüğün derhal hayata geçirilmesi için kurultay yapılacağıydı. Sözümüz 2011 Ekim veya Kasım ayında tüzük kurultayı yapılacağıydı. Ancak son kez ki önceki her iki PM toplantısında da talepte bulunmuştuk, son kez biz imza ile talepte bulunduk. Önerimizin özü partimizin kurultay sürecine başlamadan demokratik bir tüzüğe kavuşturulmasıydı. Görülen o ki bundan sonra PM kaynaklı veya genel merkez kaynaklı CHP'de demokratik bir tüzük hamlesi, herhangi bir işlem eylem vuku bulmayacak. Bu durumda PM üyesi olarak demokratik tüzük isteyen bir insan olarak örgütlere kulak veren bir insan olarak yetkinin, kararın ve sorumluluğun CHP örgütünde, CHP sevenlerinde, üyelerimizde olduğunu açıkça beyan etmek istiyorum. Artık yetki tümüyle örgütümüze geçmiştir.'' Gök, ''gerçek CHP'li olan herkesi partiye ve demokratik tüzük idealine sahip çıkmaya'' çağırdı.

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