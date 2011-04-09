T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP PM YARIN TOPLANACAK ANKARA (A.A)

09 Nisan 2011 19:26

-CHP PM YARIN TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.  Yarın saat 17.00'de toplanacağı bildirilen ve geç saatlere kadar sürmesi öngörülen toplantıda CHP'nin milletvekili adayları belirlenecek.  Toplantıda 29 seçim çevresinde yapılan önseçim ve aday yoklaması sonuçları hakkında PM'ye bilgi verileceği belirtilirken, önseçim yapılan illerden Aydın, Çorum, Denizli, Gaziantep, Manisa, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Trabzon'da toplam 10 kontenjan adayı da görüşülecek. Milletvekili aday listelerinin 11 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekiyor.  Öte yandan CHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada bugün, yarın ve 11 Nisan günleri CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi alınmayacağı bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24