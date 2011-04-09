-CHP PM YARIN TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Yarın saat 17.00'de toplanacağı bildirilen ve geç saatlere kadar sürmesi öngörülen toplantıda CHP'nin milletvekili adayları belirlenecek. Toplantıda 29 seçim çevresinde yapılan önseçim ve aday yoklaması sonuçları hakkında PM'ye bilgi verileceği belirtilirken, önseçim yapılan illerden Aydın, Çorum, Denizli, Gaziantep, Manisa, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Trabzon'da toplam 10 kontenjan adayı da görüşülecek. Milletvekili aday listelerinin 11 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekiyor. Öte yandan CHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada bugün, yarın ve 11 Nisan günleri CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi alınmayacağı bildirilmişti.