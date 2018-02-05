CHP PM ve YDK üyeleri belirlendi (Tekrar) 

CHP\'nin 36\'ıncı Olağan Kurultayı\'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için oy verme işlemi tamamlandı. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ilçe seçim kurulu sayıma geçmek istedi ancak bazı partililer sandıkların çevresindeki barikatların kaldırılmasını istedi.

Bunun üzerine partililer arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bariyerlerin kaldırılacağını söyledi. Ardından sandıklar açılarak oyların sayımına başlandı. Yaklaşık 5 saat süren sayım sonrasında PM ve YDK üyeleri açıklandı.

PM ÜYELERİ

PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu\'ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun önerdiği 12 isim arasından seçilen 8 üye şöyle: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.

488 kişinin aday olduğu PM üyeliğine seçilen 52 kişinin ismi ise şöyle: Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Müslüm Sarı, Haluk Pekşen, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Ali Şeker, Erdal Aksünger,Eren Erdem, Gülçin Timur ve Zilhan Cihaner.

YDK ÜYELERİ

108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde: Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan.

