CHP PM Üyesi Müslim Sarı: Kurucu görevimizi yeniden oynamalıyız; ittifaklar bizi siyasetsizleştirme alanına çekiyor, daha sol, daha kamucu bir siyaset şart

AKP iktidarının siyaseti krizle yönetme halinin ‘olağanlaştığı’nın tartışıldığı bir süreçte, muhalefetin ana damarı CHP’nin olağanüstü yanıt vermediği/vermeyeceği iddiası, partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu sözleriyle gerekçelendirilmişti:

“Dünya ekonomisinde 17'nci sıradaydık, şimdi 19'uncu sıraya geriledik. Bu tablo ortadayken ve bu tablo doğrudan doğruya mutfağa yansımışken Erdoğan'ın gidici olması için özel bir çaba harcamaya gerek yok, çünkü kendi sonunu kendisi hazırlayan lider konumunda.”

CHP’nin olağan hali 37’inci Olağan Kurultayı’na da yansıyor. 1200 delegenin kaçta kaçının Kılıçdaroğlu için oy kullanacağı net olmasa da başkanlık için olağanüstü bir durum olmayacak.

"Gelecek İçin Biz" grubundan eski başsavcı İlhan Cihaner, eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Prof. Tolga Yarman genel başkanlığa aday olsalar da kurultayda sürpriz bir sonuç beklenmiyor.

Siyasetin olağanüstü hâline devletin kurucu partisi CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda vereceği yanıt kendisini liderlikten çok partinin yönetim kademelerindeki değişiklikle gösterecek. Zira Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu partinin mutfakları. Parti siyasetini pişirecekler, asıl belirleyici olacak. Yani CHP’nin siyasetinin nereye gideceğinin işaretini bu listeler gösterecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun anahtar liste hazırlama hakkı var. O anahtar listenin parti tabanını ne kadar yansıtacağı son kurultayda ortaya çıkacak.

Son kurultayda bir ilk de yaşanacak. Son tüzük değişikliğiyle Parti Meclisi (PM) üyeliği için adaylık şartları değiştirildi. Cinsiyet (yüzde 33) ve gençlik (yüzde 20) kotaları çıkarıldığında; 60 kişilik PM’ye sadece 28 kişi seçilebilecek. Cinsiyet kotasına göre 20 üye kadınlardan, gençlik kotasına göre 12 üye gençlerden oluşacak.

Yeni düzenlemeyle, PM üyeliğine aday olmak için, en az 10 kurultay delegesinin veya Genel Başkan’ın yazılı önerisi şartı gerekiyor.

PM’ye Bilim, Kültür, Sanat Platformu’ndan seçilecek üyelikler için de adaylık başvurusu yapılamayacak.

60 Kişilik PM’den 8 kişilik Bilim, Kültür, Sanat Platformu’ndan seçilecek üyelikler çıkarıldığında geriye 52 PM üyeliği kalacak. CHP’nin internet sitesinde PM üyeliğine adaylıkların alınması vitrin olarak kalmazsa parti içi demokrasi için önemli bir adım.

Mevcut Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor.

Kurultaya saatler kala T24’e konuşan Parti Meclis üyesi Müslim Sarı, bu kurultayın tarihi bir önemde olduğunun altını çiziyor.

‘İktidar Kurultayı’ olarak nitelenen kurultay erken ya da değil gelecek seçimde ittifakların iktidarına bir atıf içerse de Müslim Sarı “ittifak fetişizminin CHP için bir risk olduğunu” söylüyor: “İttifakları kaygan zeminlerdir ve seçim zamanlarının konusudur. Bu o zaman değerlendirilmelidir. Asıl olan CHP’nin oylarını ne kadar artırdığıdır. CHP kendi siyasetiyle iktidar olmaya çalışmalıdır. Birinci motivasyonu bu olmalıdır. Millet İttifakı’nı öncelemek yerine CHP kendi iktidarını öncelemelidir. Kendi öz değerleriyle iktidarı hedeflemelidir. İttifaklar siyaseti ile siyasal çizgilerimizi flulaştırıyoruz. Bu bizi siyasetsizleştirme alanına çekiyor. Buna parti içinde ciddi itirazlar var. CHP daha sola kaymalı. İttifakları gözetilerek PM oluşturulursa bu stratejik hatadır.”

Müslim Sarı’ya göre kurultay CHP için tarihi bir dönemeç. Zira pandemi sonrası ortaya çıkan toplumsal itirazlar siyasal partileri de bir kavşağa getirdi. Bu dönemeçte partinin yönünün nereye doğru olduğunun temel göstergesini, Türkiye’nin yakıcı ihtiyaçlarının temsiliyetinin Parti Meclisi tablosundaki ağırlığı oluşturacak.

CHP örgütü için genel başkanlık tartışması olmadığını ifade eden Sarı, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Türkiye’de ve dünyada olağanüstü koşullar var. Kurultaya giderken pandemi sonrası nasıl bir dünyanın şekilleneceğine ilişkin değerlendirmeler, tartışmalar yapmamız gerekiyordu. AKP dönemi kapanırken Cumhuriyet’i yeniden inşa edecek bir tartışmayı yürütmemiz lazımdı. Yeni kuşaklarla nasıl ilişki kurulacağı konusunda strateji oluşturmamız gerekiyordu. Kurultaya giderken pandemi koşulları gerekçesiyle bunları yapamadık. Kemal Bey’in rap müziği ile gençlere mesaj vermesi önemli ama bir o kadar da önemli olan içerik. Parti içi ve dışı iletişimde olduğumuz bütün kesimleri de sürece katmamız gerekiyordu. Aşağıdan gelen bir tartışmayla kurultaya gitmek gerekiyordu. Bunlar yapılamadı.”

Geriye kalan tek şeyin liyakatli kadrolar oluşturmak olduğunu söyleyen Müslim Sarı “Yeni şeyler söylemek gerekiyor. Bunun kadrosu, genel başkanın listesi diye bakmadan kadrolar oluşturmalıyız” diyor.

“Nasıl bir PM oluşturulmalı” sorumuza Müslim Sarı şöyle bir yanıt veriyor:

“Partinin bütün kanatlarının olması lazım. Örgütün ortak aklının çalışması gerekiyor. Farklı fikirleri, farklı coğrafyaları yansıtması gerekiyor. Bugüne kadar 50 il dolaştım. 1000 delege ile görüştüm. Kadro yenilenmesi ihtiyacı var. Mevcut PM’nin en az yüzde 90’ının değişmesi gerekiyor. Genel Başkan’ın bu sinyali alması gerekiyor. Örgütün herkesle ilgili fikir ve kanaat sahibi olduğunu biliyorum.”

CHP örgütünün reform istediğini ifade eden Müslim Sarı, şöyle devam ediyor: “Topyekûn bir yenilenmeden söz ediyorum. Cumhuriyet’in 100. yılında yeni bir hikâye yaratmamız lazım. Son kurultay bunun başlangıcı olmalı. Kurultaydan çıkacak tablo bir sonuç değil bir başlangıçtır. CHP’yi değiştirecek güç kamuoyu baskısıdır. Türkiye siyasetinin bir oyun kurucuya ihtiyacı var. Delege sistemi üzerinden bunu tartışmak doğru değil. Türkiye’nin bütün çelişkilerini gören yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı var. 100 yıl sonra bir daha ‘yeniden’ dememiz gerekiyor. Yeniden yapılanmayı kamuoyuna anlatmak için tarihsel bir kavşaktayız. Pandemi dönemi sonrası başlayan dünyanın nereye gideceği tartışmasıyla keşişti CHP’nin son kurultayı. Cesur olmak zorundayız. Çok büyük bir dalga geliyor. Bu dalgaya hazır olan o dalgaları aşacak, hazır olmayanlar ise boğulacak. Sistemler sorgulanacak. Alternatif olmaya hazır olmak gerekiyor. Güvenlikçi otoriter sistemlerle yeni tip kamuculuğun öne çıktığı yeni sol modeller arasında bir sarkaçta CHP’nin tarihsel görevini üstlenmesi gerekiyor. Gelecek seçimde özellikle Z ve Y kuşağı seçmenin yarısı olacak. Z kuşağı ideolojik angajmanlarla çok hareket etmiyor. Özgürlük, iyi eğitim ve refah yaratan bir devlet istiyor. Yenilenme istiyor. Cumhuriyet’in 100. yılında yeni bir siyaset kurmak lazım. Daha sol bir CHP.”