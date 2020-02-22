CHP PM üyesi Cihaner: Tabanı dönüştürecek bazı ittifaklar 'yukarıdan' belirleniyor

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi İlhan Cihaner, 37. olağan kurultayda genel başkanlık adaylığı için zemin yoklama sürecinde olduğunu belirtti, partisine yönelik bazı eleştirilerde bulundu. Tabanı dönüştürecek bazı ittifakların “yukarıdan” belirlendiğini belirterek, bunun tartışılmasını isteyen Cihaner, "Yerel yönetim başarısı bu tartışmaların da önüne geçilecek şekilde kullanılıyor” dedi.

CHP’nin il kongrelerinde sona gelinirken, özellikle büyük kentlerde yaşanan tek aday tartışmaları, delegelerin oy kullanmaması ya da geçersiz oy vermesi gibi tepkilerle sonuçlandı. Tek aday tartışmalarıyla başlayan tepkinin 28-29 Mart’ta yapılacak 37. olağan kurultaya yansımasının nasıl olacağı konusunda farklı ihtimaller konuşulurken, genel başkanlık adaylığı için ilk çıkış CHP PM üyesi Cihaner’den geldi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Cihaner, kurultay sürecinin müdahale edilmeden yönetilmesi gerektiğini belirtti.

“Yerel yönetim başarısı bence tırnak içinde kötüye kullanılıyor. Mahalle delegelerinden itibaren siyasi sürece siyaset dışı müdahale edildiğini görüyoruz” diyen Cihaner, yerel yönetim başarısının parti içinde ittifak tartışmalarını engellediğine işaret etti. Cihaner, “İdeolojik olarak çok iddialı olan ve tabanı da dönüştürecek bazı ittifaklar yukarıdan belirleniyor. Bunun da tartışılması lazım. Yerel yönetim başarısı bu tartışmaların da önüne geçilecek şekilde kullanılıyor” değerlendirmesinde bulundu.