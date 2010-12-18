-CHP PM ÜYELİĞİ LİSTESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda, 80 kişilik Parti Meclisi (PM) üyeliği için adaylar açıklandı. Divan Başkanı Aziz Kocaoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan isimleri okudu. Buna göre listede yer alan isimler şöyle: ''Yaşar Ağyüz, Yakup Akkaya, Engin Altay, Ali Arslan, Sencer Ayata, Enver Aysever, Süheyl Batum, Gülsün Bilgehan, Mehmet Volkan Canalioğlu, Osman Coşkunoğlu, Muhammet Çakmak, İzzet Çetin, Doğa Çiğdemoğlu, Mesut Değer, Turgut Dibek, Zeki Durmaz, Atila Emek, Didem Engin, Aykan Erdemir, Haluk Eyidoğan, Levent Eyipişiren, İsa Gök, Gökhan Günaydın, Mehmet Zeki Gündüz, Hurşit Güneş, Emrehan Halıcı, Turan İçli, Sena Kaleli, Osman Kaptan, Atilla Kart, Ayten Kayalıoğlu, Sema Kendirci, Osman Korutürk, Ali İhsan Köktürk, Bülent Kuşoğlu, Faruk Loğoğlu, Aylin Nazlıaka, Bertil Emrah Oder, Ekrem Kerem Oktay, Gülseren Onanç, Melda Onur, Umut Oran, Oğuz Oyan, Ensar Öğüt, Veli Özdemir, Ramazan Kerim Özkan, İhsan Özkes, Mehmet Ali Özpolat, Faik Öztrak, Ali Arif Özzeybek, Hüseyin Pazarcı, Zuhal Samlı, Perihan Sarı, Atila Sav, Vahap Seçer, Mehmet Ali Susam, Bihlun Tamaylıgil, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Binnaz Toprak, Erdoğan Toprak, Faik Tunay, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Hüseyin Yaşar, İrfan Hüseyin Yıldız, Ayşe Ataç Yılmaz ve Alaaddin Yüksel. 12 isimden oluşan Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyesi olarak PM'de yer alacaklar da 18 aday arasından belirlenecek. Bu isimler de şöyle: ''Önay Alpago, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ufuk Ataç, Deniz Pınar Atılgan, Selçuk Şafak Demirbulak, Seyhan Erdoğdu, Birgül Ayman Güler, Hülya Güven, Ercan Karakaş, Ömer Kurtaş, Nihat Matkap, Nur Serter, Nurcan Şanlı, Alper Taşdelen, Ali Tezel, Servet Ünsal, Sacid Yıldız ve Nuran Yıldız.'' PM üyeliği için ayrıca 200 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.