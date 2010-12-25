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Politika

CHP PM TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A)

25 Aralık 2010 20:15

-CHP PM TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - CHP'de 15. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşan Parti Meclisi'nin (PM) ilk toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ''3 yeni genel başkan yardımcısı görevlendirmesi'' için yetki verildiği bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan PM toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.  Toplantı sonrası parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan PM üyesi Turgut Dibek, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.  ''Aile sigortasının'' çok yönlü olarak ele alındığı toplantıda, PM üyesi ve milletvekillerinin birlikte çalışacağı illerin de belirlendiğini anlatan Dibek, ''Yeni yerler kura ile belirlendi, arkadaşlarımız çok kısa bir süre içinde kendi illerinde çalışacaklar'' dedi.  Dibek, kendisinin Şanlıurfa'da görevlendirildiğini belirttiği açıklamasında, PM tarafından Kılıçdaroğlu'na 3 yeni genel başkan yardımcılığı görevlendirmesi için de yetki verildiğini bildirdi.  Ercan Karakaş ise PM'de ''Aile sigortasının'' geniş kapsamlı olarak değerlendirildiğini belirterek, ''Eğer bu gerçekleşirse Türkiye'de tam anlamıyla sosyal devlet hayata geçecek'' dedi. Karakaş, projelerinin son kuruşuna kadar kaynağının bulunduğunu da söyledi. Karakaş, Kılıçdaroğlu'nun PM'nin bundan sonra daha sık toplanacağını da ifade ettiğini belirterek, kamuoyuna sunulacak bütün projelerin önce PM'de tartışılıp sonuçlandırılacağını ardından da kamuoyuna sunulacağını bildirdi.  Ekrem Oktay da Kılıçdaroğlu'na yeni genel başkan yardımcıları görevlendirmesi için yetki verildiğini anımsatarak, ''Genel Başkanımız en kısa sürede MYK'yı açıklayacaktır'' dedi. PM öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bilgi teknolojileri ve insan haklarıyla ilgili genel başkan yardımcılıkları ile sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve meslek kuruluşlarının sorumlu bulunduğu genel başkan yardımcılığını ikiye ayırmak istediğini bildirmişti. 

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