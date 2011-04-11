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Politika

CHP PM TOPLANDI ANKARA (A.A)

11 Nisan 2011 00:19

-CHP PM TOPLANDI ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Merkez'de saat 20.30'da başlayan toplantıda, CHP'nin 12 Haziran milletvekili genel seçimlerine yönelik aday listesi belirlenecek. PM toplantısı öncesi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanarak milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. MYK toplantısının uzaması nedeniyle daha önce saat 17.00'de toplanacağı duyurulan PM toplantısı, yaklaşık 3.5 saat gecikme ile başladı.  MYK'da şekillendirilen listeler, PM üyelerinin onayına sunulacak. Üyelerin itiraz ettiği adaylar üzerinde tartışılarak yerine yeni adaylar belirlenecek. Ayrıca toplantıda, 29 seçim çevresinde yapılan önseçim ile bazı illerdeki  aday yoklaması sonuçları hakkında da PM'ye bilgi verilecek. Önseçim yapılan illerden Aydın, Çorum, Denizli, Gaziantep, Manisa, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Trabzon'da toplam 10 kontenjan adayı da görüşülecek. Milletvekili aday listelerinin yarın saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi gerekiyor. Öte yandan, milletvekili listelerinin PM toplantısından sızmaması için de özel önlemler alındı. CHP Genel Merkezi'ne dünden bu yana ziyaretçi alınmıyor. Gazetecilerin de CHP Basın Bürosu'nun bulunduğu genel merkezin ikinci katı dışındaki katlara çıkışlarına izin verilmiyor. Toplantı sırasında genel merkezde sinyal bozucu jammer çalıştırılarak, telefonla dışarı bilgi çıkışının da önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu arada, CHP genel merkezi yöneticilerinin bilgi akışında kullandığı şifreli intranet sisteminin dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yasa dışı olarak engellendiği ileri sürüldü.

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