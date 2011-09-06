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Politika

CHP PM İzmir'de toplanacak ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 00:15

-CHP PM İzmir'de toplanacak ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - CHP Parti Meclisi (PM), 8 Eylül Perşembe günü İzmir'de toplanacak.  CHP Basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 6, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde Aydın ve İzmir'de çeşitli etkinlik ve açılışlara katılacak. Kılıçdaroğlu, 8 Eylül Perşembe günü İzmir'deki tarihi Havagazı Fabrikası'nda saat 11.30'da yapılacak Parti Meclisi'nin olağan toplantısına başkanlık edecek. Aynı gün İzmir Fuarı'nın açılış törenine de katılacak olan Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül Cuma günü ise Ankara'da eski genel merkez binasında hizmete girecek olan ''CHP Parti Okulu''nun açılış töreninde bulunacak.

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