CHP PM'de Bucak tepkisi: AKP’nin çöpe attığı MHP’nin kendisine yakıştıramadığı...

CHP Parti Meclisi’ne Şanlıurfa’nın Siverek adayı olarak sunulan Mehmet Fatih Bucak’ın adı, bazı PM üyelerinin tepki göstermesi üzerine oylanmadan geri çekildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin AKP’ye bırakılmasının ardından MHP’den istifa eden ve rakipleri için "Mezar kazmaya başlasınlar" diyen, Fatih Mehmet Bucak’ın ismi dün, Şanlıurfa Siverek adaylığı için CHP Parti Meclisi’ne gönderilen listede yer aldı. Bucak’ın isminin listede yer almasına bazı CHP üyeleri tepki gösterdi.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Şanlıurfa Siverek oylaması gelmeden bazı PM üyeleri söz alarak Bucak’ın “Ben oraya seçime değil ölmeye geliyorum. Bir daha Bucak’ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar” sözlerini hatırlattı.

"Bu ismin CHP’de konuşulması bile utanç verici"

Bir PM üyesi “Bu ismin CHP’de konuşulması bile utanç verici” dedi. “AKP’nin çöpe attığı MHP’nin kendisine yakıştıramadığı adayın CHP PM’de konuşulacak düzeye getirilmesinin bir çürümeye işaret" olduğunu söyleyen bazı Parti Meclisi üyelerinin itirazı üzerine Bucak listede olmasına karşın oylamaya sunulmadı.

Bucak’ın adaylığı oylanmadan geri çekilmiş oldu.