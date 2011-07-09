CHP, pazartesi günü yemin edecek mi?

T24 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "yemin krizi" ile ilgili olarak AKP Grup Başkanvekilleriyle yapılan görüşmenin "son derece yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, "Sanıyorum en geç pazartesi net bir tablo ortaya çıkmış olacak" dedi. AKP ve CHP grubu temsilcileri TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in makamında bir araya geldi.





TBMM Başkanı Çiçek’in makamındaki görüşmeye AKP’den Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, CHP’den ise Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile Tekirdağ Milletvekili Turgut Dibek ve İstanbul Aydın Ayaydın katıldı.



AKP ve CHP temsilcilerinin saat 19.00’da başlayan görüşmeden bir süre sonra, Çiçek bir programı nedeniyle TBMM’den ayrıldı. AKP ve CHP Grup Başkanvekillerini toplantısı ise saat 20.00’de sona erdi.



CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Çiçek’in davetiyle AKP yetkilileriyle bir araya geldiklerini söyledi.



Çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Hamzaçebi, daha sonra yeniden bir araya geleceklerini bildirdi. Karşılıklı görüşlerin ifade edildiğini aktaran Hamzaçebi, "Son derece yapıcı ve olumlu bir görüşme oldu. Soruna her iki taraf da... CHP zaten olumlu yaklaşıyor, AKP’nin de olumlu görüşlerini gördük" dedi.



İfade edilen görüşleri değerlendireceklerini belirten Hamzaçebi, en geç Pazartesi gününe kadar yeniden bir araya geleceklerini bildirdi. Hamzaçebi, "Sanıyorum en geç pazartesi net bir tablo ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.





"Kamuoyuna açıklanacak"



Yöntemin nasıl olacağının tekrar bir araya gelindiğinde kararlaştırılacağını dile getiren Hamzaçebi, "Buna deklarasyon demek yanlış olur. O zaman isimlendirelim. Görüşler, irade beyanı... Sonuçta ikinci toplantıda kararlaştırılacak ve kamuoyuna açıklanacak. Kamuoyuna bir şey açıklayacağız. Bu yazılı olabilir, kameraların karşısında bir ifade olabilir. Kamuoyuna açık ve net bir mesajı vereceğiz" diye konuştu.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in toplantıdan erken ayrılmasıyla ilgili bir soru üzerine, Çiçek’in kendilerini bir araya getirdiğini, kendisinin başka programı olduğunu için Ankara dışına çıktığını ve o nedenle ayrılmak zorunda kaldığını belirten Hamzaçebi, başka bir nedenin söz konusu olmadığını söyledi.





"Parlamento bizim olmamız gereken yerdir"



Hamzaçebi, "Pazartesi yemin edebilir misiniz?" sorusuna, "Bir tablo ortaya çıksın, görelim. Biz tabii ki parlamentonun çalışmasını arzu ediyoruz. CHP, parlamentoyu çalıştırmak isteyen, yasama sürecine katkı vermek isteyen, Türkiye’nin sorunlarını çözmek isteyen bir partidir. Parlamento bizim olmamız gereken yerdir" karşılığını verdi.





Bir başka üzerine AKP’yi son derece olumlu bulduğunu yinelen Hamzaçebi, "Umuyorum ki her şey olumlu sonuçlanacaktır" dedi.





Hamzaçebi, AKP ile yapılan görüşme sonuçlanmadan, bunların parti yetkili kurullarına götürülmesinin söz konusu olmadığını, yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısının önceden belirlenmiş gündemle toplanacağını, bu çalışmanın da ayrıca yürüyeceğini kaydetti.



CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, "Bu çalışmadan Genel Başkanı’nın, MYK’nın haberi olacaktır. Karar iki tarafta da genel başkanların olacaktır" diye konuştu.





Yasal bir düzenlene üzerinde durulup durulmadığı sorusu üzerine Hamzaçebi, yasalarda düzenleme yapmak şeklinde bir yol haritasının "sorunu baştan tıkamaya, sürecin uzamasına neden olacağını" belirterek, "O işin sonraki aşamasıdır. Şu anda böyle bir değerlendirme yapmadık" dedi.





Hamzaçebi, her iki partinin de çözüme ışık tutacak anlayış ortaya koyduğunu ifade ederek, bu anlayışları değerlendirip tekrar bir araya geleceklerini yineledi.





Çözüm niyetini ortaya koyduklarını söyleyen Hamzaçebi, çözüm yerinin parlamento olduğunu kaydetti.





TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığında bir araya gelen AKP ve CHP heyetinin görüşmesinde uzlaşma kapısı aralandı. Çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, en geç pazartesi gününe kadar bir kez daha bir araya geleceklerini belirterek, "Yasalarda düzenleme yapmak şeklinde bir yol haritası sorunu baştan tıkamak olur. Sürecin uzamasına neden olur. O işin sonraki aşamasıdır. Şu anda böyle bir değerlendirmeyi yapmadık" dedi.

Cemil Çiçek 15 dakiak katıldı



TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in çağrısıyla AKP ve CHP heyeti bugün saat 19.00’da bir araya geldi. Meclis Başkanı Çiçek’in daveti üzerine görüşmeye AKP’den Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek katıldı. CHP’den de Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek katıldı. Meclis Başkanı Çiçek, toplantının ilk 15 dakikasından sonra ayrılırken görüşme AKP ve CHP heyeti arasında devam etti. AKP ve CHP heyeti arasındaki görüşme ise yaklaşık 1 saat sürdü.

Bir kez daha biraraya gelecekler



Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, en geç pazartesi gününe kadar bir kez bir araya geleceklerini belirterek, şöyle dedi:



"Çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra bir kez daha bir araya geleceğiz. Görüşlerimizi birbirimize ifade ettik. Son derece yapıcı ve olumlu bir görüşme oldu. Soruna her iki tarafta, CHP zaten olumlu yaklaşıyor, AKP’nin de o konuda olumlu görüşlerini gördük. Bir kez daha bir araya geleceğiz. Hafta sonu olabilir. Bu görüşlerimizi, ifade ettiğimiz görüşleri ayrıca bizler değerlendireceğiz. Bu değerlendirmenin sonucunda tekrar bir araya geleceğiz ama bu bir araya gelme gecikmeyecek. En geç pazartesiye kadar bir araya gelmiş olacak. Sanıyorum en geç pazartesi net bir tablo ortaya çıkmış olacak."

"Kamuoyuna açıklanacak"



"Pazartesi günü bir deklarasyon olur mu?" sorusuna Hamzaçebi, "Yöntem nasıl olur, bir araya geldiğimizde kararlaştırılacaktır. Şu anda deklarasyon demek yanlış olur. Onu ayrıca kararlaştıracağız" dedi.



"İrade beyanı mı diyelim" sözüne ise Hamzaçebi, "İsmini o zaman isimlendirelim, görüşler, irade beyanı o ikinci toplantıda kararlaştırılacak ve kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.



"Yazılı bir metin bekleyelim mi" sorusuna da Hamzaçebi, "Mutlaka, kamuoyuna bir şey açıklayacağız bu yazılı olabilir, kameraların karşında bir ifade olabilir, hepsi olabilir ama kamuoyuna açık ve net mesajı vereceğiz" dedi.



Hamzaçebi, TBMM Başkanı’nın Ankara dışına çıkacak olması nedeniyle toplantıdan erken ayrıldığını belirterek, "Sayın Başkan bizi bir araya getirdi. Ankara dışına çıkıyor, başka bir nedeni yok" dedi.



Bir basın mensubunun, "BDP’nin ve MHP’nin olmamasının bir nedeni var mı?" sorusuna Hamzaçebi, "Tüm siyasi parti grupların yapmış olduğu toplantı değildi. Meclis Başkanı bizi makamında bir araya getirdi. AKP ve CHP’nin grubunun görüşmesidir bu. O nedenle tüm siyasi partilerin bir araya geleceği toplantı değil" dedi.

Pazartesi günü yemi edecekler mi?



"Pazartesi günü yemin eder misiniz?" sorusuna da Hamzaçebi, "Bir tablo ortaya çıksın, görelim, parlamentonun çalışmasını arzu ediyoruz. Parlamento tabii bizim olmamız gereken yerdir" dedi.



"Çözüme yakınsınız diyebilir miyiz?" sorusuna da Hamzaçebi, "AK Parti’yi son derece olumlu buldum. Umuyorum ki olumlu sonuçlanacaktır her şey" dedi.





Bir soru üzerine Hamzaçebi, "Bu bizim AK Parti ile yürüttüğümüz görüşme devam edecek, bu görüşmenin sonuçlanmadan yetkili kurullara götürülmesi diye bir şey söz konusu değildir. PM belirlenmiş gündem gereği toplanacaktır. Bu çalışmadan Genel Başkanımızın ve MYK’nın haberi olacaktır. Karar her iki tarafta da genel başkanlarındır" dedi.

"Yasal düzenleme yapmak sorunu baştan tıkamak olur"



"Yasal manada bir teknik çalışmanın üzerinde duruluyor mu?" sorusuna da Hamzaçebi, "Yasalarda düzenleme yapmak şeklinde bir yol haritası sorunu baştan tıkamak olur. Sürecin uzamasına neden olur. O işin sonraki aşamasıdır. Şu anda böyle bir değerlendirmeyi yapmadık" dedi.



