CHP Parti Sözcüsü: Türkiye, Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkacak krize son derece hazırlıksız yakalandı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomiye vereceği zararlara ilişkin Türkiye'nin hazırlıksız olduğunu belirtti.

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CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Öztrak, "Uzunca bir süredir sağlıkla ilgili hem de ekonomiyle ilgili bu salgına yönelik alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Salgınla ilgili bir dizi tedbiri dün Genel Başkanımız açıklamıştı. Biz ekonomik tedbirler konusunda geç kaldık. Sağlıkı konusunda önlemleri alırken ekonomik önlemler konusunda geç kaldık. Bu hafta başında Hazine veMaliye Bakanı, Erdoğan’ın tedbirleri hafta ortasında açıklayacağını söyledi. Bakalım bugün hangi tedbirler ortaya çıkacak. Türkiye’de ekonomiyle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin hiçbir şey yok. Bakalım bugün neler açılanacak göreceğiz. Türkiye virüs salgını nedeniyle ortaya çıkacak krize son derece hazırlıksız yakalandı." düşüncesini dile getirdi.

Öztrak, "Yüzde 1'in altında büyüme hızı, yüzde 14’e varan işsizlik… Bakalım bu akşam açıklanan önlemlerin kaynakları neler olacak. Gerçekten biz de izleyeceğiz. Bizim gündemimizde şu an bu hastalıkla ilgili neler yapılabilir, bunları izliyoruz" ifadesini kullandı.