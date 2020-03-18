Erdoğan: Salgın sürecinin ciddi ekonomik sonuçları olacaktır; birkaç haftayı iyi yönetebilirsek umulanın ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya yayılan, birkaç ay içinde binlerce insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye’de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) için Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecini ciddi ekonomik sonuçları olacağını ön gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, virüsün dünya ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince de akla ilk gelen ülkelerden biri Türkiye olmaktadır" diyen Erdoğan, söz konusu durumun Türkiye'ye ticaret konusunda avantaj yaratacağını ifade etti.

Erdoğan, "Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir milletimizi iyi yönlendirir hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde bizi güzel bir tablo bekliyor" dedi.

Dün Emmanuel Macron, Angela Merkel ve Boris Johnson ile gerçekleştirdiği video-konferansa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "En iyi konumda olan biz görünüyoruz, bizim ardımızdan Almanya gözüküyor" diye konuştu. İngiltere ve Fransa'nın durumunun Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar olumsuz olduğunu kaydeden Erdoğan, toplantıda İdlib meselesinin de konuşulduğunu aktardı.

Gerçekleştirilecek toplantıya 60'dan fazla kişinin katılacağı belirtiliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 16 kabine üyesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Merkez Bankası Başkanı, Varlık Kurumu Genel Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı, BİST Başkanı, birçok kamu bankasının genel müdürü ile birlikte birçok iş veren sendikası temsilcisi ve STK temsilcilerinin katılacağı biliniyor.

80 kişilik salonda yapılacak Koronavirüs zirvesinde birtakım önlemler de alındığı aktarıldı. Geniş bir masa bir metre aralıklı sandalyelerde gerçekleşecek toplantıya giriş öncesinde de hijyen kuralları dikkate alındığı ifade edildi. Toplantıdan ekonomik tedbir kararlarının çıkması bekleniyor.

Türkiye’de şimdiye kadar Koronavirüs görülen vaka sayısı 98'e yükselirken, 89 yaşında bir kişi yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Koronavirüs hastalığı ile ilgili değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki basın toplantısında bu hastalığın dünyadaki ve ülkemizdeki sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız. Onun için burada kısa bir giriş konuşmasının ardından önümüzdeki dönem için alacağımız tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz. Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyder pey hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz.

Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı adeta durma notkasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu dışında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme, hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var.

Ülkemizin ağustos 2018 yılında yaşadığı kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Kovid-19 ile mücadele ederken sanayisi ve ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönemini devam etmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düzen görevlerin yanında, özel sektörün de yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ sağlim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Tabii burada bir taraftan sabır ve dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum.

Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince de akla ilk gelen ülkelerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşü ile bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde bizi güzel bir tablo bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden bizim tıbbi olarak virüsün hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum. Bunu birlikte aşacağımıza da inanıyorum.

"Dün video konferansı ile yapacağımız çalışmaları Merkel, Macron, Johnson ile dörtlü bir konferans yaptık. Bununla da sadece bu virüs olayını değil, çünkü onlarla şöyle bir değerlendirmeyi yaptığımızda en iyi konumda olan biz görünüyoruz, bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz. Bölgedeki gelişmeleri gerek İdlib konusunu gerekse Barış Pınarı konusunu görüşme fırsatını bulduk. Moskova'da yaptığımız son zirve ile ilgili de bir bilgilendirmede bulunduk. Virüsle ilgili alacağımız tedbirlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şöyle bir plan yapmayı uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında tabii bu işin şu anda süreci yöneten, yürüten sağlık bakanımız olması hasabiyle saplık bakanımıza beş dakikalık bir süreç, kabine üyelerimizin 3'er, STK'ların beşer dakika konuşma süreci olacak. "