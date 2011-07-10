CHP Parti Meclisi: Yemin Edilmeli

T24 - Ergenekon tutuklusu iki milletvekilinin serbest bırakılmasını isteyen CHP'de değerlendirme günüydü. Yemin krizinin ardından yapılan ve yaklaşık 12 saat süren ilk parti meclisi toplantısında "yemin edilmeli" görüşü ağırlık kazandı.



CHP Parti Meclisi toplantısında yemin kriziyle ilgili olarak onurlu bir tavır sergilendiği belirtildi ve artık yemin edilmesi gerektiği vurgulandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AK Parti'den ortak irade beyanı bekliyoruz. Bu işi çözülecek gibi görünüyor" dedi.



CHP lideri, "Arkadaşlar çalışıyor bir iki güne kadar netlik olur. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bir karar alınır" diye konuştu.



Bazı parti meclisi üyeleri ise "Ne değişti de yemin noktasına gelindi?" itirazında bulundu.



Toplantıda 12 Haziran seçim sonuçları da masaya yatırıldı. "Örgütler ihmal edildi, eş-dost listesi yapıldı" eleştirileri geldi. Kılıçdaroğlu, örgütlerin ihmal edildiği eleştirisine hak verdi, örgütte reform yapılacağını söyledi.



Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veren partililer için disiplin mekanizmalarının işleyeceği mesajını da verdi.



