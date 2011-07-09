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Politika

CHP PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI BAŞLADI ANKARA (A.A)

09 Temmuz 2011 15:18

-CHP PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 09.07.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.  CHP'de, yaklaşık bir saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basına kapalı yapılan PM toplantısında, 12 Haziran seçimleri ve son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan seçimler sonrası CHP il örgütlerinden istenen raporların da PM'de değerlendirileceği, üyelere bilgi verileceği belirtildi.  Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan PM üyelerinden Ercan Karakaş, ''yemin sorununun'' mutlaka çözülmesi gerektiğine işaret ederek, ''CHP'nin Hükümet Programı hakkında mutlaka söyleyecekleri vardır'' ifadelerini kullandı.  Nur Serter de ''Krizsiz siyaset hepimizin arzuladığı bir şey. Ben CHP'nin bu süreci kararlılıkla ve onuruyla aştığını düşünüyorum'' dedi.  Atilla Kart ise son yaşanan gelişmeleri olumlu gördüğünü söyleyerek, ''Dileğimiz o dur ki, pazartesi günü bu kriz aşılmış olur'' değerlendirmesinde bulundu.  Ali İhsan Köktürk de milletvekillerinin yasama görevini engelleyen tutuklamalara karşı bir demokrasi mücadelesi verdiklerini savundu.  ''Bu demek değildir ki, CHP Meclis'i boykot ediyor. Meclis çalışmalarına katılmak istemiyor'' diyen Köktürk, ''Bu nedenle biz gruplar arasındaki dünkü gelişmelerden oldukça mutluyuz. Sorunun çözülebileceği yönünde iki taraf arasında ciddi görüş birliktelikleri oluşmaya başladı. Biz tabii ki Türkiye'de demokrasinin gelişmesini sağlayan her türlü anlaşmaya çok sıcak bakıyoruz ve gerçekleşmesini diliyoruz'' diye konuştu. 

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