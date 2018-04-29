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BBC Türkçe

CHP Parti Meclisi için ilk 8 isim belli oldu

Ana muhalefet partisi CHP'nin yönetim kadrosunu belirleyecek ve partiyi 2019 seçimlerine hazırlayacak Parti Meclisi (PM) için ilk 8 isim belli oldu.

29 Nisan 2018 20:30

Ana muhalefet partisi CHP'nin yönetim kadrosunu belirleyecek ve partiyi 2019 seçimlerine hazırlayacak Parti Meclisi (PM) için ilk 8 isim belli oldu.

Bu isimler şöyle:

MYK Üyesi ve 26. Dönem Bursa Miletvekili Lale Karabıyık

Prof. Dr. Burhan Senatalar

Doç. Dr. Yunus Emre,

PM Üyesi ve 26. Dönem Milletvekili Sibel Özdemir

24. Dönem Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu,

Prof. Dr. Yüksel Taşkın

Prof. Dr. Fethi Açıkel

PM Üyesi Zeki Kılıçarslan.

Parti içindeki muhalif gruplar kendi listelerini açıklamıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM listesinde ise hem mevcut kadroda bulunan isimler, hem de yeni adaylar bulunuyor.

Kurultayın son gününde PM üyelerinin yanı sıra Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapılıyor.

Genel Başkanın yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesinin ardından esas çekişme bu listeler için yaşanıyor.

Zira seçilecek PM ve YDK üyeleri, 2019'da yapılacak üç seçim için partinin cumhurbaşkanı, belediye başkanları ve milletvekili adaylarını belirleme yetkisine sahip.

1266 delegenin oy kullanacağı tahmin edilen 52 kişilik PM üyeliği için 488, 15 kişilik YDK üyeliği için ise 108 kişi aday oldu.

Tüzük gereği 60 üyeli PM'nin sekiz asıl üyesi, genel başkanın belirlediği Bilim Yönetim Kültür Platformu'ndan (BYKP) belirleniyor.

Seçilen isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu listesinde yer alıyordu.

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