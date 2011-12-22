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Politika

CHP Parti Meclisi Fransa'yı kınadı ANKARA (A.A)

22 Aralık 2011 21:36

-CHP Parti Meclisi Fransa'yı kınadı ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 7 saat süren toplantıda Türkiye'nin iç ve dış sorunları, CHP'nin uzun ve kısa vadeli çalışma takvimi, belde, ilçe, il ve belediye başkanlıkları ile Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) faaliyetleri, kadın ve gençlik kollarının çalışmaları değerlendirildi. Bir grup PM üyesinin tüzük kurultayı toplanması yönünde verdiği teklif ise kapalı oylama sonucu reddedildi. -Fransa'ya çağrı- Toplantı sürerken yapılan bir açıklama ile Fransa Ulusal Meclisi'nin ''1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifini kabul etmesi'' kınandı. PM, toplantı sonrasında ise konuya ilişkin bir bildiri yayımladı. ''Bu yasa ifade özgürlüğünü yok eden, bilimsel araştırmaları engelleyen yapısıyla, demokrasi ve insan hakları ilkelerine tamamen aykırı olup, kabul edilemez niteliktedir'' denilen bildiride, şu ifadeler yer aldı.  ''CHP Parti Meclisi, Fransa Ulusal Meclisi'nce Ermeni iddialarına ilişkin yasanın kabulünü esefle kınamaktadır. Bugün hala tartışma konusu olmaya devam eden söz konusu tarihi olayların bu yasa suretiyle küçük iç politika hesaplarına alet edilmiş olması, ayrıca düşündürücüdür. Fransa halkı şimdi bu konudaki yaklaşımlarının buna oy veren 38 milletvekili tarafından mı temsil edildiğini sorgulamalıdır. Bu yasa ifade özgürlüğünü yok eden, bilimsel araştırmaları engelleyen yapısıyla, demokrasi ve insan hakları ilkelerine tamamen aykırı olup, kabul edilemez niteliktedir."

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