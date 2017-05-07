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Politika

CHP Parti Meclisi, Fikri Sağlar gündemiyle toplandı

Toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılıyor

07 Mayıs 2017 16:17

CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılıyor.

Çarşamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için PM'den talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre, PM'nin tek gündem maddesi ise Sağlar'ın durumu. PM'den, Sağlar için "kesin çıkarma" başlığının bulunduğu tüzüğün 70'inci maddesi ile tedbirli olarak YDK'ya sevk edilmesi istenecek.

Çağrı yazısında Sağlar için tüzüğün 68'inci maddesinin F fıkrasının uygulanması da isteniyor.

MYK'da revizyon iddiaları

Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan " Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK revizyonu yapacağı" iddiası ise son gelişmelerle hız kazanabilir.

Kılıçdaroğlu'nun sadece parti sözcülüğüne atama yapmayıp, sınırlı da olsa MYK'da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Bunun da zamana yayılmadan birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

 

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