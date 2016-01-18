CHP Parti Meclisi belli oldu; sürpriz isimler liste dışı

CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 52 kişilik anahtar listesindeki 19 isim listede yer bulamadı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu tarafından önce genel başkan yardımcılığına, ardından da genel sekreterliğe getirilen Gürsel Tekin, yeni Parti Meclisi'ne (PM) giremedi.

Aynı şekilde Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da listede yer alamadı.

Kılıçdaroğlu'nun, PM içerisinden "A Takımı" olan yeni bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluştururken zorlanacağı kanısı hakim.

Kurultayda akşam 19.30 sıralarında başlayan oy verme işlemi gece yarısı bitti ve sayım işlemine geçildi. Yoğun uğraşlar sonucu sayım sabaha karşı 05.30'da sona erdi.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sürprizler de arka arkaya geldi. Bu tablo, kurultayda 990 oyla yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'na örgütün bir mesajı olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu, anahtar listesinde mevcut Parti Meclisi'ndeki 43 isme yer vermemişti. Anahtar listeye eklenen yeni isimlerin, delegede beklenen heyecanı uyandırmadığı yorumları yapıldı.

Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nda da, anahtar listede yer alan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır'ı çizen delege, yerine Prof. Dr. Gaye Usluer'i getirdi.

En yüksek oy Böke'nin

Parti Meclisi seçimlerinde en yüksek oyu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke aldı. Böke 1077 geçerli oyun 691'ini aldı. Böylece genç kotasından 2, kadın kotasından da 16 isim girdi.

Fikri Sağlar, Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner, Eren Erdem, Ergenekon davası sanığı Mehmet Ali Çelebi, Aylin Nazlıaka anahtar listeyi delen isimlerden bazıları.

Parti kulislerinde bu sonuçta blok yerine çarşaf liste uygulanmasının ve bazı il başkanlarının rolü olduğu yorumları yapılıyor.

MYK kurarken zorlanacak

Kılıçdaroğlu, şimdi bu yeni PM listesinden bir de MYK kuracak. MYK, Genel Başkan'ın "A takımı" olarak niteleniyor. Kurultayda yapılan tüzük değişikliği ile 17 kişilik PM'nin daraltılmasının yolu açılmıştı.

Parti kurmayları Kılıçdaroğlu'nun bu kuruldaki üye sayısını 9 ya da 12'ye düşürebileceğini düşünüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun MYK'sini oluştururken, Parti Meclisi'nden seçim yapmakta da zorlanacağı belirtiliyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre PM’nin ilk 52 kişilik sırası şöyle:

Selin Sayek Böke 691,

Erdal Aksünger 603,

Fikri Sağlar 595,

Ali Özgündüz 546,

Necati Yılmaz 526,

Veli Ağbaba 523,

Aykut Erdoğdu 495,

Devrim Kök 492,

Haluk Koç 482,

Gürsel Erol 454,

Candan Yüceer 451,

Hakkı Süha Okay 438,

Seyit Torun 434,

İlhan Cihaner 433,

Ali Özcan 422,

Mehmet Tüm 414,

Bülent Tezcan 413,

Mustafa Moroğlu 411,

Eren Erdem 410,

Sezgin Tanrıkulu 406,

Ali Öztunç 405,

Çetin Sosyal 404,

Tekin Bingöl 379,

Mehmet Ali Çelebi 378,

İdris Yıldız 364,

Bülent Kuşoğlu 359,

Öztürk Yılmaz 358,

Gamze Akkuş İlgezdi 354,

Gülseren Onanç 349,

Çetin Osman Budak 346,

Kamil Okyay Sındır 345,

Haydar Akar 342,

Zeynep Altıok 340,

Orhan Sarıbal 338,

Hakkı Akalın 336,

İdris Akyüz 336,

Mevlüt Dudu 335,

Aylin Nazlıaka 332,

Sibel Özdemir 330,

Turan Hançerli 330,

Yıldırım Kaya 330,

Hüsnü Süslü 329,

Berhan Şimşek 327,

Yasemin Öney Cankurtaran 325,

Kadir Gökmen Öğüt 319,

Gülizar Biçer Karaca 319,

Haluk Pekşen 317,

Mehmet Yula 317,

Ekrem Kerem Oktay 316,

İrfan Önal 316,

Okan Gaytancıoğlu 315,

Yaşar Seyman 310