CHP: Pandemi erken yaşta evlilikleri ve istismarı artıracak

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde devlete ‘kız çocukları koruyun’ çağrısında bulundu. Koronavirüs sürecinde kız çocukların yaşadığı sorunların daha da görünür olduğuna dikkat çeken Karaca, “Sahadan aldığımız bilgiler pandemi döneminde özel tedbirler alınmazsa istismar ve erken yaşta zorla evlendirmelerin artacağını işaret ediyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü kapsamında Türkiye’deki kız çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

"Ülkemizde kiz çocuklar zorla ve erken yaşta evlendirilmekte"

Devletin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini hatırlatarak özel tedbirler alınması çağrısında bulunan Karaca, “11 Ekim’de tüm dünya ülkeleri, kız çocuklarının sorunlarına dikkat çekmekte ve çözüm önerileri içeren fikirleri, politika önerilerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ancak bizim ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden mağdur olan kız çocukları adeta görmezden gelinmekte, sorunların çözümü için somut adımlar atmaktan kaçınılmaktadır. Ülkemizde kız çocukları suç mağduru olmakta, erken ve zorla evlendirilmeleri ulusal insan hakları kurumlarınca savunulabilmekte, derin yoksulluk ve kronik hale gelen yoksunluk içinde eğitim gibi en temel haklarına erişememektedir. Peki soruyorum bakanlıklar bu konuda ne yapmakta?” diye konuştu.

TÜİK verileri korkuttu: 720 bin çocuk sokakta çalışıyor

Korona virüsü sürecinin kız çocukların yaşadığı sorunları daha da görünür kıldığını savunan Karaca, derin yoksulluk ve fırsat eşitliğinin artığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Pek çok çocuk eğitim hayatından uzaklaşmış, kopmuş ya da koparılmıştır. Uzaktan eğitime başlanmış ancak televizyon ve teknolojik araçlar ile internet bağlantısına erişmekten yoksun çocuklar için eğitim erişilemeyecek kadar uzak olmuştur. Eğitimden sorumlu bakan mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocuklarla takas yaparak güzelleme yapmış ancak o çocukların eğitime erişmesini hâlâ sağlamamıştır. 2019 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 5-17 yaş grubunda 16 milyon 457 bin çocuk olup, bu çocuklardan 720 bini çalışan çocuk olarak kayda geçmiştir. Bu sayının içinde 5 yaşında çocuk bile olması ürkütücüdür. Resmi rakamlara yansımamış daha binlerce çocuk var. Çocukların çalışmasını engellemek ve dolayısıyla daha fazla hak mağduriyeti yaşamalarının önüne geçmek için ne kadar bekleyeceksiniz?”

"Pandemi döneminde istismar ve erken yaşta evlilikler tedbir alınmazsa artacak"

Türkiye’de çocukların karşı karşıya kaldığı bir sorunun da aile içi şiddet ve istismara uğrayan çocuklar olduğunu ifade eden Karaca, “Kadın ve çocukları aile içi şiddete karşı en kapsamlı şekilde korumak için tarafı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’ne de karşı olduğunu söyleyen TİHEK Başkanı'nın erken yaşta zorla evlendirme ve istismar konusundaki söylemleri ve erken yaşta evliliği bu denli savunabiliyor olması, mevzuat değişikliği talep etmesi çocuk hak ihlalidir. Sahadan, çocuk hakları alanında çalışan STK’lardan gelen bilgiler, pandemi döneminde özel tedbirler alınmazsa istismar ve erken yaşta zorla evlendirmelerin artacağına işaret ediyor” ifadelerine yer verdi.