CHP’li Özkoç: Ülkemizi gizli kapaklı yabancı ülkelere peşkeş çekmeye kalkanların üzerine yürümeye devam edeceğiz

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a hakkında soruşturma başlatılmasını ‘kınayarak’, “Ülkemizi gizli kapaklı yabancı ülkelere peşkeş çekmeye kalkanların üzerine yürümeye devam edeceğiz” dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" demiş, iktidar kanadından Başarır'ın sözlerine tepki gelmişti.

Özkoç'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

TIKLAYIN: RTÜK: CHP'li Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik sözleri hakkında inceleme başlatıldı

TIKLAYIN: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlattı