Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış' diyen 27'nci dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 301’inci maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

TIKLAYIN: RTÜK: CHP'li Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik sözleri hakkında inceleme başlatıldı