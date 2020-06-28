CHP Özel'den ‘baro teklifi’ yorumu: Geldikleri üç öneri birbirinden berbat ve tehlikeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’nin baroların yapısına yönelik hazırladığı teklifle, Türkiye Barolar Birliği (TBB) delege yapısının değiştirilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, “Üç öneriyle geldiler. Üçü de birbirinden berbat, üçü de birbirinden tehlikeli öneriler” dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda alınmış kararları olduğunu anımsatan Özel, “Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği’nde yapılan delege seçimlerine müdahaleyi içeren benzer çalışmalarda Anayasa Mahkemesi aynı kararı verdi. Bu yaptığınız, temsilde adaleti zedeler. AKP’nin önerileri, geçmişte yapılmak istenenin 50 kat beteri” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile barolar arasındaki görüş ayrılığının ne zaman başladığının anımsanılması gerektiğini ifade eden Özel, “Barolar Birliği Başkanı birden makbul ve makul bir Barolar Birliği Başkanı’na dönüştü. Cumhurbaşkanı, adli yıl açılışını Külliye’de yapmak istedi. Bu toplantıya Barolar Birliği Başkanı gitmeye karar verdi ancak Türkiye’nin en çok üyeye sahip baroları bu toplantıya katılmadılar. Mevcut sistemde Barolar Birliği Başkanı’nın seçimi kazanması mümkün değil. O nedenle sistemi değiştirmek istiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.