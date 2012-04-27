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Politika

CHP: Özal'ın ölümü araştırılsın

CHP, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal için araştırma komisyonu kurulmasını istedi

27 Nisan 2012 02:28

CHP, eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'a yapılan suikast girişimi ve Özal'ın ölümüyle ilgili iddiaların araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Malatya Mİlletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde, 8 Haziran 1988'de Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ANAP kongresinde 8. Cumhurbaşkanı Özal'a yönelik düzenlenen suikast ve ölümüne ilişkin iddiaların araştırılması için araştırma komisyonu kurulması isteniyor.
 
Önergenin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:
 
''Malatya'nın yetiştirdiği önemli siyaset adamlarından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gerçekleştirilen suikast tüm ayrıntıları ile ele alınarak, suikastının örgüt bağlantısının olup olmadığının açığa çıkarılması, öte yandan ölümü ile ilgili iddiaların tüm yönleri ile değerlendirilmesi, ölümündeki ihmallerin ve sorumluların tespit edilmesi gerekmektedir.''

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