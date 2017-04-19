CHP: Oyunun parçası olmayacağız, her türlü meşru hakkımızı kullanacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Selin Sayek Böke, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunun hukuka aykırı olduğunu ve tanımayacaklarını söyledi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Böke, "Bu referandum tekrar edilecek. Biz olmayan yeni bir anayasa varmış gibi davranmayacağız, biz asla bu oyunun bir parçası olmayacağız. Bu doğrultuda bütün hukuki yolları ve her türlü meşru demokratik hakkı kullanacağımızdan da kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" dedi.

Bir gazetecinin sine-i millete dönme olasılığının da gündemde olup olmadığına yönelik bir sorusu üzerine ise CHP Sözcüsü şu yanıtı verdi:

"Her türlü deyince bunun içerisine meclisten çekilmek de girer, mecliste çalışmaya devam etmek de. Biz kurumlarımızda bütün bunları değerlendirerek ama iradeye sahip çıkmamıza imkan verecek doğru adımı atarak Türkiye'de demokrasiyi mutlaka yaşatacağız."

Yüksek Seçim Kurulu (AKP), Pazar günkü referandumda Doğu illerinde oy sayımı sürerken, Batı'da ise sandıkların kapanmasına 10 dakika kala ilçe sandık kurulunun mührünü taşımayan pusula ve zarflarda kullanılan oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Kurul, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) temsilcisinin talebi üzerine oybirliğiyle alınan bu kararın, sandık kurulu üyelerinin hatası nedeniyle halkın yönetime katılma hakkının zarar görmemesi için yapıldığını savunuyor.

CHP ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise bu kararın yürürlükteki yasa ve genelgeleri ihlal ettiğini ve seçim sonucunu etkilediğini öne sürerek, referandumun iptalini talep ediyor.

Böke ayrıca bundan sonrasında atılabilecek adımları değerlendirmek üzere partinin yetkili kurumlarının önümüzdeki günlerde gerekli değerlendirmeleri yapacağını da sözlerine ekledi.

Referandumda 'her türlü hile ve sahtekarlığa' başvurulduğunu öne süren CHP Sözcüsü, "Bu referandum şaibeli, tartışmalı bile değildir. Bu referandum açıkça hukuka aykırıdır, açıkça gayri meşrudur ve açıkça geçersizdir... Çalınmış olan milletin iradesidir. İrademiz gasp edilmiştir" dedi.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Meclis'ten çekilmeye yönelik ifadelerin doğru bulunmadığını söyledi. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Gök, "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir ama yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır" ifadelerini kullandı.