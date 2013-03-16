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CHP önünde 'Baldıran zehirli' protesto

'Bizim Çocuklar' adlı grup, CHP'nin çözüm sürecine ilişkin tutumunu protesto etti

16 Mart 2013 18:57

"Bizim Çocuklar" adlı grup, CHP'nin çözüm sürecine ilişkin tutumunu protesto için "Baldıran zehri" yazılıb maket şişeyi parti girişine bıraktı.

"Bizim Çocuklar" adlı grup, CHP'nin çözüm sürecine ilişkin tutumunu protesto etti. Bizim Çocuklar Genel Başkanı Bayram Zilan, Türkiye'nin tarihi bir süreç yaşadığını, çözüm için bugüne kadar denenmeyen yöntemlerin denendiğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, çözümü için "gerekirse Baldıran zehiri içeriz" dediğini anımsatan Zilan, "BDP zincirlerini kırıyor, çözüm için inisiyatif alıyor, peki CHP ne yapıyor? Buradan CHP'ye sesleniyoruz: Çözüm süreci için bugüne kadar ne yaptın? Dünya değişiyor, her şey değişiyor ama CHP değişmiyor. Baldıran zehri bile içecekler varken siz neden bu kadar suskun ve duyarsızsınız" dedi.

Gruptakiler, daha sonra "Baldıran zehri" yazılı, yaklaşık bir metre uzunluğundaki maket şişeyi partinin girişine bıraktı. Eylem sonrası Zilan, CHP Gençlik Kolları yöneticilerince çay içmeye davet edildi. Daveti kabul eden Zilan, beraberindeki birkaç kişiyle Gençlik Kolları Yönetimi'nin bulunduğu kata çıktı.

 

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