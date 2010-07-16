-CHP: ''ÖNDER SAV RAPOR SUNUMUNU ENGELLEMEDİ'' ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın, güncellenmemiş bir raporun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunumunu engellemesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Yazılı açıklamada, bir gazetete yer alan, ''Sav vesayeti raporu kesti'' başlıklı haberde ''CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlattığı Kürt sorunuyla ilgili raporu, Sav engeli yüzünden Başbakan'a sunamadığına'' ilişkin ifadelere yer verildiği hatırlatıldı. Haberin başlığının ve haber içeriğinde yer alan söz konusu ifadeler yalanlandı. Açıklamada, CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay'ın basın toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında doğu ve güneydoğu bölgesiyle ilgili olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal değerlendirmelerde bulunmak ve örgütlerle de temas kurmak üzere parti içerisinde komisyon oluşturduklarını söylediği hatırlatıldı. Okay'ın, parti yöneticilerinden Haluk Koç, Umut Oran, Tekin Bingöl, Mahmut Duyan, Ensar Öğüt, Mehmet Faraç ve Sema Kaygalak'ın görev üstleneceği komisyonun, CHP'nin örgüt yapılanmasını ve söz konusu bölgelerdeki sorunları bir kez daha değerlendirip buna ilişkin bir çalışma yapacağını belirtildiği kaydedildi. Açıklamada, Okay'ın CHP tarafından 1989 yılında hazırlanan bir rapor olduğuna işaret ettiği ''Üzerinden 21 yıl gibi bir süre geçti. O raporun hazırlandığı tarihteki konjonktürle bugünkü konjonktür arasında değişkenlikler vardır ve o raporda yer alan kimi hususlar bugün gerçekleşmiştir. Bunlarda göz önünde tutularak daha geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunulacaktır'' ifadelerine yer verildi. Hakkı Suha Okay'ın 12 Temmuz günü açıklama yaptığını, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise açıklamadan hemen iki gün sonra görüştüğü kaydedilen açıklamada, ''Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Başbakan'ın görüştüğü gün CHP'nin kurduğu komisyon daha bölgeye gitmemişti. Komisyon çalışmaları sonunda güncellenecek olan CHP'nin 1989 raporu da güncellenmemişti. Doğal olarak, CHP Genel Sekreteri Sayın Önder Sav'ın güncellenmemiş bir raporun sunumunu engellemesi söz konusu değildir. Gazetenin, halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkına ve meslek etiğine aykırı, iletişim özgürlüğüyle bağdaşmayan bu haberi maksatlıdır, kasıtlıdır ve tamamen gerçek dışıdır'' denildi.