CHP olağan kongre takvimini revize etti

CHP, Çanakale'de 26-29 Ağustos tarihleri arasında yapmayı planladığı "Adalet Kurultayı" tarihini, 10 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle takvim yeniden düzenlendi.

CHP örgütlerine gönderilen kongre takvimine göre; muhtarlık bölgesi delegeleri ve partiçi ön seçmen seçimlerinin tarihi 10 Eylül olurken, ilçe kongreleri 26 Kasım'da il kongreleri ise 31 Aralık'ta tamamlanacak. Kongrelerin ardından toplanacak Parti Meclisi (PM) olağan kurultay tarihini belirleyecek.

CHP’den 'Adalet Kurultayı' kararı

Genel Merkez'den parti teşkilatlarına gönderilen yazıda, MYK'nin 3 Mayıs'ta aldığı karar sonrası kongre takviminin uygulanmaya başlandığı belirtilerek, "26-30 Ağustos tarihleri arasında, Çanakkale'de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve örgütlerimizin yoğun katılımı gerçekleştirilecek Adalet Kurultayı ve 10 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle takvimin yeniden düzenlenmesi yönünde Genel Merkezimize örgütlerimizden yoğun bir talep gelmiştir" denildi.