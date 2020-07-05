CHP: Okulların açılış tarihi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yeniden görüşülsün

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 31 Ağustos’ta açılacağı duyurulan okullarla ilgili olarak “2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminin istenilen koşullarda yapılacağına karşı kuşkularımız var. Özellikle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrımdır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla yeniden görüşün” dedi. Kaya, "Dünya Bankası’ndan EBA üzerinden eğitim için bir kredi aldığınızı da biliyoruz. Ne kadar aldınız, bunu nasıl kullanacaksınız? Hangi noktalarda öğretmen ve öğrenci okullara yanşayacak?" diye sordu.

Okulların eğitim takvimine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP’li Kaya, "24 Ağustos’ta öğretmenler okula olacak, 31 Ağustos ile 18 Eylül arasında telafi eğitimi yapılacak. Ama daha önce yaşadığım yıllar gibi bir süreç yaşamıyoruz. Bu pandemi sürecinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı kuru bir takvimle sorumluluğu üzerimizden atamayız” dedi.

Kaya, MEB’in yapması gereken iş ve hazırlıklar konusunda öğrenci, öğretmen ve velileri tatmin edici bir program içerisinde açıklaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Sağlık tedbirleri alındı mı? Yüz yüze eğitim yapılamadığı koşullarda telafi eğitimleri EBA TV üzerinden yine yapmaya devam edecek misiniz? Devam edecekseniz bu yayın MEB’in merkezinden veya TRT 3 kanalından mı yapacaksınız yoksa her öğretmen kendi sınıfıyla uzaktan eğitim mi yapacak? Buna ilişkin teknik donanımlar hazır mı? Fatih Projesi'nin çöpe gittiğini biliyoruz. Dünya bankasından EBA üzerinden eğitim için para aldığınızı da biliyoruz. Ne kadar aldınız? Bunu nasıl kullanacaksınız? Hangi noktalarda öğretmen ve öğrencilere yansıyacak, bunu bilmiyoruz. Bu konuda kamuoyunu, özellikle öğretmen, öğrenci, okul yönetimi ve öğrenci velilerini tatmin edecek bir takvim hayata geçirilebilir.”

Kaya, "Ağustos'ta yaşacağımız sorun ve tedbirleri bütünlüklü hep beraber alalım. Bizim üzerimize düşen bir görev varsa, CHP olarak belediyelerimizle birlikte yapmaya hazırız. Ama toplumu bütünlüklü olarak bilgilendirme MEB'in üzerinde bir sorumluluktur. Bu görevi yerine getireceklerini ve öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerimizin kaygılarını gidereceklerini umuyor ve bekliyorum" dedi. (ANKA)