CHP: Okul müdürleri tek tek aranıp sendika için tehdit ediliyor

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanmaya başlanan “Yönetici Atama Yönetmeliği” nin okul müdürleri ve yöneticiler üzerinde siyasi baskı oluşturduğunu iddia etti. Birçok ilden kendisine ulaşan okul müdürünün, iktidara yakın olan Eğitim Bir Sen’e üye olmaları konusunda tehdit edildiğini aktardığını söyledi.

Konuyu dört ay önce gündeme getirdiğini ve yazılı olarak MEB Nabi Avcı’ya sorduğunu ifade eden Erdal Aksünger, “Eğitim camiasında tamamen siyasi ve ideolojik reflekslerle hareket ediliyor. Torpil ve adam kayırma yönetici atamalarının her kademesinde kendini göstermeye başladı. Eğitim gibi bir ülkenin geleceğini belirleyecek en önemli konu da liyakat ilkeleri tamamen göz ardı ediliyor. Türkiye genelinde Eğitim Sen ve Eğitim İş gibi sendikalarda örgütlü yöneticilere, Eğitim Bir Sen’e geçmeleri konusunda baskı yapılıyor. Okul müdürlerinden, Eğitim Bir Sen’e üye olmamaları halinde yönetici olamayacakları konusunda tehdit edildiklerine dair birçok telefon aldık. Söz konusu sendikanın ne olduğunu söylemeye gerek yok. AKP’nin Öğretmen Kolları gibi çalışıyor. Bu konuyu 4 ay önce Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya yazılı olarak sormama rağmen, maalesef hala yanıt vermedi. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Zaten son çıkan ses kayıtlarında görülüyor ki Nabi Avcı “sanal bakan”. Milli Eğitim Bakanlığında kontrol tamamen Bilal Erdoğan’da. Bakanlığı o yönetiyor” dedi.

Erdal Aksünger, siyasetin eğitimi baskı altına aldığı, yönetici atamalarına bu kadar etki ettiği başka bir dönem olmadığını söyleyerek “Eğitimde kadrolaşma Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar arttı. Bundan böyle yeni bir devir başlayacak. Valilerin adeta bir hükümetin memuru gibi çalıştığını düşünürsek, AKP’ye yakın sendika üyesi adayların ataması yapılacağını kestirmek hayalperestlik olmaz. Hatta birçok yerde valiler de değil, AKP yöneticileri ya da il başkanları, okul müdürlerini seçecektir.” dedi.