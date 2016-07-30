CHP: OHAL'in ardından 49 kişinin nerede olduğu belli değil

CHP’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devam eden görevden almaları ve operasyonları izlemek üzere oluşturduğu OHAL İzleme Komisyonu’na göre 49 kişi kayıp. Komisyon üyesi hukukçu Ali Özgündüz, kendilerine şikâyetlerin yağdığını kaydederek, “Yakınlarının haksız yere görevden alındığını belirterek başvuranların yanı sıra kayıplarını arayanlar var. Şu anda 49 kişinin nerede olduğu belli değil” dedi.

CHP’de hukukçu ve asker kökenli milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan beş kişilik komisyon, 15 Temmuz’dan itibaren genel merkeze ulaşan şikayetleri inceliyor. CHP PM Üyesi eski savcı Ali Özgündüz, BirGünden Sebahat Karakoyun’a, komisyona ulaşan başvurularla ilgili açıklamalarda bulundu. “Kurunun yanında yaşın da yandığı anlaşılıyor” diyen Özgündüz’ün aktardıkları şöyle:

"FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmayanlar var"

"Mağduriyet iddiasıyla başvuranlar arasında FETÖ/PYD ile hiçbir ilişkisi olmadığından emin olduğumuz isimler de var. 15 Temmuz’da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle ‘suçu övdüğü’ gerekçesiyle tutuklananlar var. Ya da kanser hastası olduğu için tedavi gören ve 8 aydır raporlu olan hakim açığa alınıyor ardından da tutuklanıyor.

"Savunma hakkı kısıtlı"

Tutuklama kararlarının önemli bir bölümünün somut delillere dayanarak verilmediği anlaşılıyor. Savunma hakkı ciddi ölçüde kısıtlanmış durumda. Avukatlar müvekkilleriyle görüşme sorunu yaşıyor. Çoğu dosyada ifade tutanağı yerine görüntü ve ses kaydıyla ilgili cd’ler var. Henüz deşifre edilerek dosyaya eklenmemiş.

"49 kayıp başvurusu var"

Bize ulaşan şikayetleri tasniflediğimizde 40 kişiyle ilgili kayıp başvurusu var. Nerede oldukları belli değil ve bilgi alınamıyor hiçbir şekilde. Haksız tutukluluk iddiasıyla 32 hakim, 20 savcı, 2 avukat, 47 asker ve 8 polisle ilgili başvuru yapılmış durumda

"Hükümet çağrı merkezi oluştursun"

Bu aşamada hükümete çok önemli bir görev düşüyor. İşkence ve kötü muamelenin önüne mutlaka geçilmeli ve yakınlarının haksızlığa uğradığını ya da kayıp olduğunu belirten yurttaşların ulaşabileceği biri çağrı merkezi oluşturulmalı. Başvurularla ilgili incelemeler yapılarak en kısa zamanda aileleri bilgi verilmeli."