CHP'nin "Yurt çıkmayan öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs verilsin" önerisini AKP ve MHP reddetti

CHP'li milletvekilleri, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, yurt çıkmayan öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs verilmesi için bir madde eklenmesini önerdi. CHP'nin önergesi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "AKP ve MHP, öğrencileri sokakta bırakmaya kararlı" dedi.

CHP milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, yurt çıkmayan öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs verilmesini öngören bir madde eklenmesi için önerge verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Antalya Milletvekili Cavit Arı, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır imzasını taşıyan önergede şöyle denildi:

"3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’un 2’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yurt içinde yükseköğrenim gören öğrencilerden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yurt tahsisi yapılamayanlara, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar her ay karşılıksız olarak burs verilir. Bu tutar damga vergisi dahil hiçbir kesintiye tabi tutulamaz.

Söz konusu tutar, kira kontratı ile kanıtlanması şartıyla konutlarının yükseköğrenim gören öğrencilere kiralayanların banka hesaplarına Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından direkt olarak aktarılır. Bu konudaki usul ve esasları belirlemeye, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bağlı olduğu bakan yetkilidir."

Söz konusu önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini sosyal medya hesabından duyuran CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, şu açıklamayı yaptı:

"AKP ve MHP öğrencileri sokakta bırakmaya kararlı. Yurt çıkmayan öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs verilsin dedik. AKP ve MHP reddetti. (Kira kontratını kanıtlamak şartıyla)"