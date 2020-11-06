CHP'nin yayımladığı iki kitaba toplatma kararı çıktı

Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP'nin yayımladığı iki kitap hakkında toplatılma kararı verdi. Karara tepki gösteren CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, "AKP iktidarı yargıyı bir "sopa" gibi kullanıyor" dedi.

"Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası" ve "Arpalık Aile Şirketi..." adlı 15 sayfalık kitapların toplatılmasını Meclis'te vekillerin mikrofonlarının kapatılmasına benzeten Yarkadaş, kitapların toplatılmasının anayasal suç olduğunu ifade etti.

Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"AKP iktidarı, partimiz CHP'ye yönelik baskısını artırıyor. Yargıyı da adeta bir "sopa" gibi kullanıyor. Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, az önce İl Başkanımız

Kamil Gülmez'e bir tebligat ve karar yolladı.

Hakimlik, anayasayı çiğneyerek, CHP'nin kurumsal yayını olan iki kitap hakkında toplatma kararı verdi. Kitaplardan biri "Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası" , diğeri ise "Arpalık Aile Şirketi..." Her biri yaklaşık 15 sayfa olan bu kitaplar, CHP'nin kurumsal yayını olmasına rağmen, Hakim toplatılmasına karar veriyor. Bu karar, TBMM'de konuşan bir milletvekilinin önündeki mikrofonu kapatmak ya da kürsüye çıkıp konuşmasını engellemekten farksızdır. Bu bağlamda, kitabı yasaklamak anayasal suçtur!

AKP, bir süre önce de partimizin FETÖ-AKP ilişkisini anlatan kitabını toplatmıştı. Tüm bunlar, CHP'ye siyaset yaptırmama ve CHP'nin gerçekleri halka anlatma çabasını engellemeyi amaçlıyor.

AKP'nin yargıyı sopa gibi kullanmasına ve siyaset yaptırmama girişimine en üst perdeden tepki verilmeli ve bu durumun olağan hale gelmesi engellenmelidir. AKP yasakçı tavrından dolayı pişman edilmelidir.

Çünkü mesele ciddidir: Polis bugün Nevşehir İl Başkanlığımıza gelerek, hakimlik kararını tebliğ etmiş, il binamızdaki kitaplara da el koyarak götürmüştür. Bu pervasız ve hukuksuz tavır, hiçbir koşulda kabul edilemez. Bu aynı zamanda tüm muhalefet partilerinin de sorunudur."