CHP’nin toplantısında Sezen Aksu şarkısı çaldı: "Selamlar olsun"

Şarkısındaki "Adem ve Havva" göndermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın gruplarca hedef gösterilen şarkı yazarı ve yapımcı Sezen Aksu'ya bir destek de CHP'den geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği ‘mahalle temsilcileri’ buluşmasında Sezen Aksu çalındı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen parti içi toplantıya CHP Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sor. Genel Bşk. Yrd. Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe başkanları ve mahalle temsilcileri katıldı.
Toplantıda Sezen Aksu’nun ‘Yeni ve Yeni Kalanlar’ şarkısının çalması dikkat çekti.
Şarkının, “Gelenlere, gidenlere, Gönülden sevenlere, Ümidi yeşertenlere, Bir şiirden süzerek, Ekmeği bölüşerek, Hayatı yüceltenlere…Selam olsun” sözlerini toplantıdan görüntülerle birlikte paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, paylaşımında Sezen Aksu’yu etiketledi.
Toplantıda çalan şarkının tüm sözleri:
Gelenlere, gidenlere
Gönülden sevenlere
Ümidi yeşertenlere
Bir şiirden süzerek
Ekmeği bölüşerek
Hayatı yüceltenlere
Kavganın, barışmanın
Zamanla yarışmanın
Değerini bilenlere
Doğanın, düşüncenin
Hayatın, hakikatin
Önünde diz çökenlere
Selamlar olsun
Şerefine kalksın bütün kadehler
Selamlar olsun
Çok yaşasın, yaşasın, yaşasın
Hep yenilenenler
Elbette denize nazır
Kalbimiz temiz velhasıl
Bir yudum muhabetten
Bir yudum ehlikeyften
Yanında aşk da olsun
İlla ki meşk de olsun
Yıldızlar bir bir sönerken
Yeni gün gelsin, duyulsun
Ahhhhhhh
Sokaktaki Ali’ye
Tablodaki Dali’ye
Deliye de veliye de
Şurdaki iskeleye
Kınalı’ya Heybeli’ye
Bir de yeni sevgiliye
Selamlar olsun