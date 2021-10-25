CHP’nin tezkere eğilimi “Evet”ten yana

Eray GÖRGÜLÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan ve yarın TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine “Evet” oyu vermeye hazırlanıyor. Ancak bunun yanında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Suriye politikasını sert bir dille eleştirmesi bekleniyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Irak ve Suriye’de TSK’ya sınır ötesi operasyon yetkisini veren tezkerenin iki yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda dış politikaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. 10 büyükelçinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yaptığı çağrı ile ilgili Türkiye’ye dışarıdan müdahaleyi doğru bulmadıklarını bir kez daha ifade eden ve Türkiye’nin kendi meselelerini kendi içinde çözebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Türkiye’yi uluslararası alanda yalnızlaştırdığını ifade etti.

Grup toplantısında değerlendireceğiz

Türkiye’nin halen üç ülkede büyükelçisinin bulunmadığını da hatırlatan Kılıçdaroğlu, başta Suriye olmak üzere yanlış politikalar nedeniyle ulusal çıkarların zedelendiğini ve gelinen bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti. CHP olarak Ortadoğu’da barış kanallarının açık tutulmasından yana olduklarını belirten ve bunun için de başlattıkları Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı projesi çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, yarın TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak Suriye tezkeresi ile ilgili de, grup toplantısında bir değerlendirme daha yapacaklarını ifade etti.

Suriye politikaları sert dille eleştirilecek

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun tezkereye “Evet” oyu verilmesi için grup kararı alınmasından yana olduğu, bununla birlikte yarınki grup toplantısında iktidarın Suriye politikasına yönelik yanlış politikalarını bir kez daha sert bir dille eleştireceği öğrenildi. Öte yandan TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde de CHP grubu adına CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz’ün söz alacağı ve iktidarın Suriye politikasına yönelik eleştirilerini dile getireceği belirtildi.

“İçimiz yana yana” demişti

CHP, son yıllarda tezkere oylamalarında “Evet” oyu kullanırken Kılıçdaroğlu, tezkereye neden “Evet” dediklerini, 2019 yılında şu sözlerle açıklamıştı: “Orada askerlerimiz var, o askerleri korumamız lazım. O askerlerin burnunun kanamaması lazım. O nedenle de bu tezkereye, askerlerin hatırı için oğlunu gönderen askerlerin annelerinin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye içimiz yana yana evet diyeceğiz. Türkiye'nin çıkarlarını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. Ama gidip de Trump'a teslim olan bir adamdan, bu memlekete hayır gelmez." Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl da tezkere ile ilgili şöyle konuşmuştu: “Biz İdlib'de ne arıyoruz? sorusunun yanıtı yoktur. Olmadığı için yanıt veremiyorlar. Bu nedenle ordu amaçsız ve sahipsiz bırakıldı. Biz iki büyük amaç için tezkereye 'evet' dedik. Bunlardan biri terörle mücadeleydi ama ettirmiyorsun. İkincisi göçün önlenmesiydi onu da önleyemiyoruz, peki bizim askerimiz ne yapıyor orda şimdi?”

Tezkerede milli güvenlik vurgusu

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü ifade edilirken Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. AKP, MHP ve İYİ Parti yarınki oylamada “evet” oyu kullanırken, HDP ise tezkereye karşı “hayır” oyu kullanacak.