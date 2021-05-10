CHP’nin raporu; "Cihatçı çeteler ülkede cirit atıyor, IŞİD’lilere bile vatandaşlık veriliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “AKP’nin İflas Eden Suriye ve Göçmen Politikası” başlıklı bir rapor hazırladı. İktidarın hatalı Suriye politikasının Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısını değiştirdiğine dikkat çeken Açıkel, raporda, “Cihatçı çeteler ülkede cirit atıyor, IŞİD’lilere bile vatandaşlık veriliyor, ekonomide yer alan Suriyelilerin yüzde 95’i kayıtdışı” tespitlerine yer verdi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, CHP’li Açıkel’in çalışmasında özetle şu bilgiler yer aldı:

"AKP, Türkiye’yi Avrupa’nın kıyısında büyük bir mülteci kampına dönüştürdü"

AKP, Türkiye’yi Avrupa’nın kıyısında büyük bir mülteci kampına dönüştürdü. Resmi verilere göre, Suriyeli göçmen sayısı dört yıldır 3.6 milyona sabitlendi. Ancak yardım edilen toplam Suriyeli sayısı 10 milyona yakın. Kontrolsüz göç, Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısında köklü değişikliklere neden oldu.

"IŞİD’lilere vatandaşlık veriliyor"

150 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi ancak kimlere, neden vatandaşlık verildiği dahi belli değil. Ortadoğu’nun cihatçı çeteleri Türkiye’de cirit atıyor, IŞİD militanları bile vatandaşlık alıyor.

"Gettolaşan Suriyeli mahalleleri toplumsal çatışmaya zemin hazırlıyor"

Kayıtdışı göçmenler dolandırıcılığa paravan ediliyor. Suriye krizinde Türkiye, her türlü kaçakçılığın serbest bölgesine dönüştü. Gettolaşan Suriyeli mahalleleri toplumsal çatışmaya zemin hazırlıyor.

"Yüzde 95’i kayıt dışı"

Ekonomide kayıtdışılık, kayıtdışı istihdam normalleştiriliyor, haksız rekabet iflasları artırıyor: Göçmenlerin yüzde 95’inden fazlası kayıtdışı. Şeffaflıktan uzak şekilde harcanan yaklaşık 50 milyar dolarlık kaynak israf edildi.