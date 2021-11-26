CHP'nin ortak miting teklifine İyi Parti olumsuz yanıt vermiş

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin, ittifak ortağı İyi Parti'ye ortak miting önerisinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt verildiğini yazdı. Sarıkaya, bunun nedeni olarak da "Bizimle beraber olmak isteyenlerin tercihini etkilerdik" yanıtını aldığını söyledi.

Sarıkaya, yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti’ye ittifak ortaklarından 'ortak miting' önerisi gelmiş; partinin Genel İdare Kurulu’nda konu masaya yatırılmış ve olumlu bakılmadığı bilgisinin iletilmesine karar verilmiş.

Bunun neden yapıldığını sordum, 'Eğer birlikte miting yapmış olsaydık, bizimle beraber olmak isteyenlerin tercihini etkileyecektik' diye oldukça diplomatik yanıtla karşılaştım.

İki partinin farklı zamanlarda ve yerlerde miting yapması halinde getirisinin daha fazla olacağına da bu aşamada vurgu yapıldı.

Mitingler konusunda neden bu kadar cevval bir çıkış yapıldı? Soruya verilen yanıt ise şöyle oldu: 'Bunu biz istemedik, ancak Erdoğan, Genel Başkanımız Meral Hanım'a laf söyleyince bizim ne olduğumuzu anlaması için böyle bir düzenlemeye gitmeye karar verdik…'

Aktardıklarına göre daha önce hesapta olmayan Denizli mitingi böyle bir gerekçeyle gerçekleştirilmiş, ittifak ortağı partilerin katkı yapması konusunda da herhangi bir davet yapılmamış. 'İttifak ortağımız olarak o bölgenin milletvekillerinden, nezaket içinde muhakkak gelen olmuştur, ancak bizim özel bir davetimiz söz konusu değil' denildi.

Aktardıklarına göre aslında mitingler sürecini Ocak sonrasında başlatmayı planlıyorlarmış.

Son dönem sıklıkla gerçekleştirdikleri kentlerdeki esnaf gezilerinin bir bölümünü miting haline getirmeyi amaçlamışlar. Ancak Erdoğan’ın Akşener’e yönelik sözleri hazırlıkların erkene alınmasına yol açmış."

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