CHP'nin öğrencilere televizyon yardımı teklifine Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yanıt: Tespit edilen tüm eksikler giderilmiştir

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, EBA TV' ye erişim sağlayamayan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı'na yaptıkları 'televizyon yardımı' teklifine olumsuz yanıt aldıklarını duyurdu. Bakanlığın, "Tespit edilen tüm eksikler giderilmiştir" açıklamasını yaptığını belirten Böke, "Tüm öğrencilerimizin eğitime erişim için televizyon ihtiyacı karşılandı mı?" diye sordu, evinde televizyonu olmayanları da kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

Böke sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitim anayasal haktır. Ülkeyi yönetenlerin 1. Görevi çocuklarına iyi bir gelecek sunmaktır. İktidar, kaç öğrencinin uzaktan eğitim alacağı bilgisine sahip olmalı, hazırlığını da buna göre yapmalıydı. Haftalarca iktidara '3 milyon 17 bin öğrencinin evinde internet, 754 bin öğrencinin de televizyonu yok! Biz buradayız. CHP olarak her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Önümüze engel çıkarmayın Merkez ve yerel elbirliği halinde bütün sorunları çözebiliriz' çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.

Böke, "Bununla da yetinmedik, bu çağrımız kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na 18.09.2020 tarihli ve 969 sayılı yazımızla 'televizyonu olmayan çocuklarımızın isim ve adres bilgilerinin CHP’ne dijital kopya olarak ulaştırılmasını' ivedi olarak talep ettik. Ancak ne yazık ki Bakanlık resmi yazımıza ve içerikteki talebimize olumsuz yanıt vererek 'tespit edilen tüm eksikler giderilmiştir' dedi." açıklamasını yaptı.

Böke paylaşımında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan gelen bilgilerle bir kez daha soruyoruz: Tüm öğrencilerimizin eğitime erişim için televizyon ihtiyacı karşılandı mı? Yoksulluk ve yoksunluk nedeniyle eğitim alamayan tek bir çocuğumuzun bile olmaması şart. İktidarın, öğrencilerimize destek talebimizi kabul etmemesine rağmen, eğer evinde televizyonu olmadığı için eğitime erişemeyen çocuğumuz varsa lütfen bize ulaşsın." Biz buradayız ve hazırız. Aşağıdaki adreslerden CHP’ye ulaşın! Her şeye rağmen omuz omuza olacağız ve dayanışacağız. Sosyal devleti bugünden adım adım hep birlikte kuracağız!"