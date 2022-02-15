CHP'nin 'Muhtarlık Temel Kanunu' teklifi TBMM'de reddedildi

CHP’nin muhtarların yetki ve gelirlerinin artırılması amacıyla hazırladığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu iktidar muhtarların sorunlarına değil, onların oylarına talip” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP tarafından hazırlanan Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi’nin gündeme alınması görüşüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kanun teklifi üzerinde şunları söyledi:

"Muhtarlığı itibarsız hale getirdiler"

Muhtarlarımız, yerel demokrasinin kurucu unsuru, köy ve mahallelerimizin seçilmiş temsilcileridir. Siyaset kurumunun görevi, muhtarlığın bu vasıflarını korumak ve yüceltmektir. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki, 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar, muhtarlık kurumunu itibarsız hale getirmiştir. 6360 sayılı kanun ile binlerce köyün tüzel kişiliği kaldırılmış ve mahalleye dönüştürülmüştür. Bir dönem, muhtarlığın tamamen kaldırılması dahi tartışmaya açılmıştır. Şimdi de muhtarlık seçimlerinin, yerel seçimlerden ayrı bir tarihte yapılması söylentileri çıkarılmıştır. İktidarın muhtarlığa bakışı böyleyken, şimdi, sadece ‘muhtar maaşlarını asgari ücrete çıkaracağız’ vaadinde bulunmak, muhtarlarımızı seçim malzemesi yapmaktan başka bir şey değildir.

"Muhtarlıklara bütçe hakkı önerisi"

84 maddelik Muhtarlık Temel Kanunu Teklifimizi Meclis Başkanlığı’na sunduk. Öncelikle; muhtarlıkları demokratik kurumlar haline getiriyoruz. İhtiyar Meclisi ve İhtiyar Heyetleri’ni, Köy Meclisi ve Mahalle Meclisi olarak düzenliyoruz. Muhtarlıklara bütçe hakkı tanıyoruz. Köy muhtarlıklarına, İl Özel İdarelerine ayrılan payın yüzde 1,5'inin aktarılmasını sağlıyoruz. Mahalle muhtarlıklarına da belediye sınırlarında toplanan emlak vergisinin yüzde 1’ini ayırıyoruz.

"Muhtar posta memuru olmamalı"

Muhtarlarımızı artık ‘posta memuru’ olmaktan çıkarmak istiyoruz. Muhtarlara, evrak dağıtımları nedeniyle ücret ödenmesini sağlıyoruz. Muhtarlarımızı ‘yetkisi olmayan seçilmişler’ olmaktan kurtarmak istiyoruz. Muhtarlarımıza, belediye ve il genel meclislerinde, kendi alanlarını ilgilendiren toplantılara katılma, söz ve oy hakkına sahip olma yetkisi veriyoruz. Muhtarlık seçimlerine adaylık usulü getiriyoruz. Ve fotoğraflı birleşik oy pusulası kullanımına geçilmesini öneriyoruz.

"Ödenek değil aylık"

Muhtarlarımıza ödenek değil, aylık verilmesini sağlıyoruz. Kanun teklifimizde, 14.750 olan ek gösterge rakamını, 22.000’e çıkarıyoruz. Böylece muhtar maaşlarının 5 bin 179 TL’ye yükseltilmesini öneriyoruz. Yüksek nüfuslu muhtarlıklarımızın yardımcı personel ihtiyacı açıktır. Bu nedenle 2.000 seçmen nüfusunu aşan muhtarlıklara büro personeli atanmasını öneriyoruz.

"30 gün izin hakkı"

Sosyal yardımların, muhtarlar aracılığıyla dağıtılmasını temin ediyoruz. Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulmasının önünü açıyoruz. Muhtarlarımız izne ayrıldıklarında maaşları kesiliyor. Biz muhtarlarımıza, maaşları kesilmeden yıllık 30 gün izin hakkı tanıyoruz. Ayrıca kadın muhtarlara, toplam 16 hafta analık izni veriyoruz. Muhtarların şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmasını öneriyoruz.

"Samimiyseniz tartışalım"

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, 19 Ocak’ta, muhtar maaşlarının asgari ücrete çıkarılacağını ifade etmişti. Ancak aradan 27 gün geçmesine rağmen hala bir düzenleme hazırlanamadı. Ve bugün yatan muhtar maaşları, yine aynı seviyede kaldı. Buradan çağrı yapıyoruz: Eğer samimiyseniz, kanun teklifimiz hazır. Gelin tartışalım ve oy birliği ile hayata geçirelim.

"Bizim gönlümüz razı değil"

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, yaptığı konuşmada, ‘Maaşların asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı’ demişti. Sormak istiyoruz: Muhtarların yetkisiz seçilmişler olmasına gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Muhtarlarımızın posta memurluğu yapmasına, bizim gönlümüz razı değil. Muhtarlarımızın izne çıktıklarında maaşlarının kesilmesine, bizim gönlümüz razı değil. Muhtarlarımızın belediyede, il genel meclisinde yok sayılmasına, gönlümüz razı değil. Bizim gönlümüz, muhtarlarımızın seçim vaadi olarak kullanılmasına razı değil. Şunu herkesin bilmesi gerekir. Muhtarlara sadece asgari ücret vererek, sorunları çözemezsiniz.

"İktidar sorunlara değil oylara talip"

Eğer bu teklif reddedilirse, herkes şunu görecek: Bu iktidar muhtarların sorunlarına değil, onların oylarına taliptir. Siz bu teklifi reddetseniz dahi muhtarlarımıza sözümüzdür: Biz sizin oylarınıza değil, sorunlarınızı çözmeye talibiz. İktidar olduğumuzda bu teklifi yasalaştıracağız. Ve muhtarlarımızın hakkını, muhtarlarımıza teslim edeceğiz.”

Torun’un konuşmasının ardından kanun teklifinin gündeme alınması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.