CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu

CHP Kadın Kolları Kurultayı'nda Aylin Nazlıaka, rakibi Fatma Köse'den daha fazla oy alarak CHP'nin yeni Kadın Kolları Genel Başkanı oldu.
CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı'na Türkiye’nin çeşitli illerinden 650 kadın delege katıldı.
Kurultayda yapılan oylama sonucu CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Aylin Nazlıaka, 309 oyla yeni genel başkan seçildi. Mevcut başkan Fatma Köse, 240 oyda kaldı.
Rakibi Fatma Köse'den daha fazla oy alan Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın yeni genel başkanı oldu.
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Aylin Nazlıaka kimdir?
Türk iş kadını, siyasetçi Aylin Nazlıaka, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak Meclis'e girdi. Nazlıaka, Mayıs 2016 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 15 Eylül 2019 tarihinde parti meclisinin aldığı kararla CHP'ye geri dönmüştür.