CHP İzmir adayı Tunç Soyer: Eski yaraları kaşımanın hiçbir faydası yok

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Soyer, Kocaoğlu'nun bilgi ve tecrübesinden yararlanacaklarını söyledi. İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, "Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Babasıyla ilgili açıklama yapmasında fayda var” sözleri hatırlatılan Soyer, “Eski yaraları kaşımanın hiçbir faydası yok” dedi.

Soyer, merkezi siyasetle yerel siyasetin birbirinden farklı olduğunu, merkezde yaşanan 'kavgalar, itişler, kalkışlar'ın tamamen dışında olduklarını ve herkesi kucaklayacak bir çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Gazetecilerin, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, "Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Babasıyla ilgili açıklama yapmasında fayda var." şeklinde açıklamalarının sorulması üzerine Soyer, şöyle konuştu:

"Bir akılcı rasyonel açıklama bunlar. Yani 12 Eylül dönemi tabi ki çok acılı bir dönem. Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem, darbeye o dönem hepimiz karşı çıktık. Dolayısıyla darbeyle ilgili bir şeyi tartışmanın bir manası yok, yanlıştı. Ama kardeş kanı dökülüyordu, insanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Çok vahşi, üzücü bir dönemdi. Ama bu dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Bu çok yanlış, eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Bunları geride bırakmak lazım."

Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığını da ziyaret edeceğini kaydetti.