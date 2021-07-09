CHP’nin hazırladığı ‘Aile Destekleri Sigortası’ projesinin ayrıntıları belli oldu: Geliri yoksulluk sınırının altında olan ailelere destek sağlanacak

CHP’nin 37. olağan kurultayında tüm delegelerin oybirliği ile kabul edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nin 11. maddesinde yer alan Aile Destekleri Sigortası’na (ADS) yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Emek Büroları Koordinatörü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in öncülüğünde hazırlanan çalışmaya göre yoksulluk sınırının altında kalan tüm evlere gelir desteği, gençlere eğitim, çocuklara beslenme desteği sağlanacak.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; taslaktan öne çıkan başlıklar şöyle: