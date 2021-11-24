CHP’nin "elektrik ve doğalgaz borçları faizsiz ertelensin" teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi

CHP’nin elektrik ve doğalgaz borcu nedeniyle hizmet alamayan vatandaşların yeniden hizmet alması, borçlarının 6 ay süreyle faizsiz ertelenmesine yönelik teklifi, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülen ve elektrik faturalarından TRT Fonu’nun kaldırılmasını da içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerinde 37. maddeye ek 2 madde ile değişiklik önergesi sunan CHP grubu adına konuşan Komisyon Üyesi, Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Vatandaşımız rahat soluk alabilmesi sağlanmalıdır” dedi ancak talep kabul edilmedi.

"Vatandaşımız bu kışta bir rahat soluk alma olanağı bulacaktır”

Salgın kapsamında geçtiğimiz yıl kabul edilen 16/42020 tarih ve 7244 sayılı yeni “Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Eklenen Geçici Maddelerle” elektrik ve doğal gaz borcu nedeniyle, hizmeti kesilmiş vatandaşların borcunun ödenmesi beklenmeksizin, hizmetlerinin yeniden açılmasını sağlamak ve borçlarına faiz işletmeksizin altı ay ertelemeyle ödeme imkânı getirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Dr. Şevkin, “Böylece vatandaşın rahat soluk alabilmesi sağlanacaktır. En azından altı ay faizsiz borcunun ertelenmesi hem doğal gaz bağlamında hem de elektrik giderleri, aynı zamanda tarımda kullanılan elektrikte de altı ay faizsiz ertelemenin önü açılabilirse, vatandaşımız bu kışta bir rahat soluk alma olanağı bulacaktır” dedi.

"Ülkemiz OECD ülkeleri arasında vatandaşına nakit desteği ayıran ülkeler arasında son sıralarda"

Pandemi döneminde toplumun eve kapanmak zorunda kaldığını, sosyal devlet olmanın gereği olarak toplumun bu süreçte karşı karşıya kaldığı zararların karşılanmasının önemine işaret eden Dr. Şevkin, “Eylül 2016'dan Mart 2020'ye kadar başlayan Covid-19 salgını sürecine kadar, okul ve iş yerlerinin elektrik tüketimi genellikle artarken, Covid-19 salgınının etkisi sürdüğü günümüzde, harcanabilir gelirler düşmüş ancak kapanmaların ve evden eğitim görmenin, çalışmanın etkisiyle hane elektriği tüketimi artmıştır. Evde otururken elektrik giderleri ve enerji giderleri, ısınma giderleri doğal olarak artmıştır. Elektrik dağıtım şirketlerine salgın döneminde de sağlanan kolaylıklar ve desteği alım gücü düşen hane halkı yani vatandaşlarımıza sağlanmamıştır, bu esirgenmiştir. Dolayısıyla, ülkemiz OECD ülkeleri arasında Covid-19 salgını sürecinde milli gelirden nakit desteği ayıran ülkeler arasında son sıralarda yer aldı maalesef. Çağdaş bütün ülkeler, bu konuda vatandaşlarına bu desteği sağlarken, biz maalesef son sıralarda yer aldık” diye konuştu.

Reddedildi

Dr. Müzeyyen Şevkin, vatandaşların hayat pahalılığı ve artan maliyetler karşısında korunması ve değişiklik teklifinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi ancak komisyonda üyesi AKP ve MHP’li üyelerin red oyuyla elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyemediği için hizmet alamayan vatandaşların bu mağduriyetinin önüne geçilemedi.

"ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır"

Kış aylarının soğuk günlerini yaşamaya başlayan Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasın da ayrı bir handikap olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, “Tüm alanlarda ülkemizde zarar vermeye devam ediyor. Damat gitti, karanlığı bize kaldı. Türkiye daha çok enerji harcıyor, gün ışığından daha az yararlanıyor, çocuklarımız tan yeri ağarmadan yollara düşüyor; gençlerimiz, öğrencilerimiz karanlıklara kalıyor” diye konuştu.

İvedilikle kış saati uygulamasına geçilmesi gerektiğini anlatan Dr. Şevkin, “İnsanlar tam anlamıyla evine ekmek götüremezken acilen kara kış fonu kurularak vatandaşlarımıza kış ayları için destek verilmesi gerekir. Bunun için elektrik faturalarındaki KDV kış boyunca kaldırılmalıdır. Sadece TRT fonunun kaldırılması bile elbette ki önemli bir indirimin sağlanmasına neden olacak ama doğal gaz ve mutfak tüpünde de ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine kademeli tarife sistemine geçilmelidir” dedi.