CHP’nin eğitim raporundan: 12 bin TL bağış alan okul var, KYK yurdunda 5 öğrenciden 4’üne yer yok

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’ın Parti Meclisi’ne sunduğu raporda önemli tespitlere yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığının okulların ihtiyaçlarını karşılayamadığı ifade edilirken, veliden 12 bin TL’ye kadar bağış alan okulların bulunduğuna dikkat çekildi. Yükseköğretimle ilgili olarak da “Devlet yurtlarında 5 öğrenciden 4’üne yer bulunamadığı” ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Parti Meclisi toplantısı öncesinde yaptığı konuşmanın büyük bir bölümünü eğitim konusuna ayırırken Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’ın Parti Meclisi’ne sunduğu raporda da eğitimle ilgili dikkat çekici ifadeler yer aldı. Edinilen bilgiye göre, Karabıyık’ın hazırladığı raporda Milli Eğitim Bakanlığının okulların ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

5 bin 219 okulda, 1.4 milyon öğrenci ikili eğitimde

“MEB’in 30 bin dolayında kadrolu temizlik personeli bulunuyor. Ancak bu çalışanların çoğu merkez ve il ilçe teşkilatlarında görevli. Öğrenci sayısı üzerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 101 bin kadrolu temizlik personeli ataması yapılması gerekiyor. 2019 yılı sonunda tüm okulların tam gün eğitime geçeceğinin belirtilmesine rağmen halen ilkokulların 3 bin 28’inde, ortaokulların 2 bin 11’inde, liselerin ise 180’inde, toplamda 5 bin 219 okulda ikili öğretim yapılıyor. Öğrenci bazında ise 1 milyon 447 bin 595 öğrencinin ikili eğitim kapsamında olduğu tahmin ediliyor.

Okul öncesinde derslik ihtiyacı 14 bin 912

2020 yılından 2021 yılı Mart ayına kadar sadece 12 bin 410 derslik hizmete açıldı. Tüm okulların tam gün eğitime geçilmesi için halen yaklaşık 43 bin 627 dersliğe ihtiyaç duyuluyor. Öte yandan okul öncesi eğitimin zorunlu olması halinde yaklaşık 14 bin 912 dersliğe ihtiyaç duyuluyor. Tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilerden sadece 664 bin 157’sine tablet dağıtımı yapılabildi. Bu hesaplamaya dayalı olarak 1 milyon 335 bin öğrencinin tablet ihtiyacı karşılanamadı. Ayrıca, açık ortaokul-liseler ve özel okullar haricinde resmi okullarda eğitim gören 2 milyon 316 bin 139 öğrenci EBA’ya ulaşamadı. Öte yandan ülke genelinde hanelerde internet erişimi (Geniş bant+mobil) yüzde 92. Halen öğrencilerimizin en az 1 bin 459 bin 350’sinin internet erişimi bulunmuyor.

12 bin TL bağış alan okul var

2006-2007 yılından itibaren Okul-Aile Birliği yönetmeliği ile birlikte okula yapılan ödemeler tek kalemde bu birliklere yapılıyor. Dolayısıyla daha önceki yıllarda toplanan 27 tür harcama kalemi tek bir sepete konulmuş ve yıl içinde gerek aidat gerekse toptan bir şekilde velilerden tahsilat yapılıyor. Okul Aile Birliğine yapılan en küçük ödeme yıllık 300 TL. Okulun büyüklüğü ve türüne göre bu rakam 12 000 TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca özellikle okula başlanan ilk yıllarda ( ilkokul1 – Ortaokul 1- Lise1 gibi) sınıflar için sıra- akıllı tahta-dizüstü bilgisayar-perde-örtü- su sebili- dolap vb adlar altında bir kereye mahsus olmak üzere yüklü paralar isteniyor. Hatta bazı okullarda ısınma ve aydınlanma ve su için de para isteniyor. Okul aile birliklerinin ne kadar para topladığı ve ne kadar harcadığına ilişkin toplam bir rakamı Milli Eğitim Bakanlığı bilmiyor ve bunun kayıtları bakanlık düzeyinde tutulmuyor.

5 öğrenciden 1’ine yer yok

Yükseköğretim düzeyinde resmi yurtların 703 bin, özel yurtların ise 417 bin kapasitesi bulunuyor. Ülkemizde 207 üniversite bulunuyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında, örgün eğitim kapsamında 3 milyon 801 bin 294 öğrenci eğitim öğretim gördü. Bu verilere göre, resmi yurtların kapasitesi öğrencilerin sadece yüzde 18,5’ine karşılık geliyor. Başka bir deyiş ile devlete ait yurtlar tam kapasite dolu olsa bile sadece 5 öğrenciden birine barınma imkanı sağlanabiliyor. Öğrenci sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre yükseköğretim düzeyinde yaklaşık 1 milyon 349 bin öğrencinin uzaktan eğitime erişim için gerekli elektronik cihazının bulunmadığı, 238 bin öğrencinin ise internet erişiminin yetersiz olduğu ortaya çıkıyor.”